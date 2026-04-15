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    首頁 > 生活

    郵差吃交通罰單4年大增4成5 中華郵政分析原因

    2026/04/15 08:22 記者鍾麗華／台北報導
    郵差吃罰單4年大增44.87%，立院交通委員會質疑是否因信件、包裹業務過於繁重所致，要求說明。示意圖，人物與新聞無關。（資料照）

    郵差吃罰單4年大增44.87%，立院交通委員會質疑是否因信件、包裹業務過於繁重所致，要求說明。示意圖，人物與新聞無關。（資料照）

    郵差吃罰單4年大增44.87%，立院交通委員會質疑是否因信件、包裹業務過於繁重所致，要求說明，中華郵政最近回覆表示，經調查顯示，結果顯示因駕駛人「應注意而未注意」，包括未注意車前狀況、未遵守路段速限等因素，並非因信件、包裹業務過於繁重所致。

    根據統計，中華郵政近年郵政車輛交通違規案件，自2020年829件，增為2023年1201 件，增加372件，增幅44.87%，且2021至2023年各年度較上年度各增加72件、123件及177件，增幅分別為8.69%、13.65%及17.29%，呈逐年增加趨勢，2020至2023年度違規以闖紅燈451件、占比11.40%，超速407件（占比10.29%）等為主。立法院交通委員會要求中華郵政3個月內提出書面說明。

    中華郵政指出，已於2025年1月至12月郵政車輛闖紅燈、紅燈右轉及超速等交通違規案件進行調查，結果顯示主要肇因係駕駛人「應注意而未注意」，包括未注意車前狀況、未遵守路段速限等因素，並非因信件、包裹業務過於繁重所致。

    中華郵政說明，為有效降低交通違規案件數量，郵政公司將落實全國19個責任中心局及台北郵件處理中心，每半年至少辦理1次道路交通安全訓練。每月公布交通違規統計表及違規態樣排名，運用郵政車輛GPS（郵用車隊管理系統）及車務管理系統，即時查核異常駕駛行為及交通違規紀錄，並督導改善不良駕駛習慣。

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