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    首頁 > 生活

    台南運河夢幻光影秀 夜晚限定網美景點曝光

    2026/04/14 18:13 記者洪瑞琴／台南報導
    光影藝術裝置作品「光蘊平安」，竹編舟體結合水下光影，象徵祈福。（記者洪瑞琴攝）

    光影藝術裝置作品「光蘊平安」，竹編舟體結合水下光影，象徵祈福。（記者洪瑞琴攝）

    台南運河今年迎接開航百歲生日，特別在南岸望月橋至承天橋一帶，打造光影藝術展演，把歷史水道變成超好拍的夢幻舞台，一到晚上就吸引人潮前來朝聖，氣氛浪漫又充滿故事感。

    夜幕低垂後，運河水面映著燈光閃閃發亮，散步、拍照兩相宜，不少人直呼「隨手一拍都是大片」。這次最大亮點，就是把藝術融入水岸空間，讓老運河展現全新生命，也讓台南「親水城市」的魅力更加分。

    現場3大燈光藝術裝置各有巧思。「光流百年」用流動光軌象徵運河百年歷史，就像時間在水面上緩緩流動；「運河織光」以交錯光線編織出循環意象，帶出時間與生命的延續；而「光蘊平安」則以竹編船體搭配水下光影，喚起早年運河生活記憶，也象徵平安順遂，寓意滿滿。

    3件作品從不同角度詮釋運河故事，讓人邊走邊看、邊拍邊感受，彷彿穿梭在過去與現在之間。展期只到6月30日，每晚6點到9點點燈，想感受這場限定版的光影盛宴，真的要把握時間。

    光影藝術裝置作品「光流百年」，以光軌呈現水流與時代更迭。（記者洪瑞琴攝）

    光影藝術裝置作品「光流百年」，以光軌呈現水流與時代更迭。（記者洪瑞琴攝）

    光影藝術裝置作品「運河織光」，以光線編織循環意象。（記者洪瑞琴攝）

    光影藝術裝置作品「運河織光」，以光線編織循環意象。（記者洪瑞琴攝）

    台南運河光影盛宴，吸引人潮漫步拍照。（記者洪瑞琴攝）

    台南運河光影盛宴，吸引人潮漫步拍照。（記者洪瑞琴攝）

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