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    首頁 > 生活

    新北防災都更2.0首案通過 蘆洲海砂屋將重建17層大樓

    2026/04/14 18:15 記者賴筱桐／新北報導
    新北市蘆洲區光華段一處社區為海砂屋，住戶申請新北市防災都更2.0專案。（圖由新北住都中心提供）

    新北市蘆洲區光華段一處社區為海砂屋，住戶申請新北市防災都更2.0專案。（圖由新北住都中心提供）

    位於新北市蘆洲區光華段965地號的都市更新案，近日獲市府核定公告，原有建物為海砂屋，嚴重影響居住安全，此案作為「防災都更2.0」政策的首例，在市府政策支持與新北市住宅及都市更新中心輔導下，展現民間自主更新能量，為老舊社區重建樹立標竿。

    基地原有建物因氯離子含量過高，導致結構受損，且屋齡老舊，有安全疑慮，具重建急迫性。社區住戶凝聚共識後，決定以自主更新方式辦理，並由新北住都中心提供全案管理服務，中心從前期的規劃整合、審議程序到工程監管，全程協助社區克服繁瑣流程，使原本整合難度極高的自主更新有效推進。

    新北住都中心指出，未來將興建2棟地上16至17層、地下4層的現代化大樓，為落實居住品質與永續環境理念，預計取得「銀級綠建築標章」及「新建住宅性能評估之結構安全性能第3級」，導入耐震設計與節能設施，不僅提升建築結構強度，也透過退縮建築空間改善周邊人行環境，帶動區域都市景觀升級。

    新北住都中心執行長錢奕綱表示，此案成功關鍵在於地主們團結及申請新北市政府「防災都更2.0」專案，得以原建築容積1.5倍的獎勵重建，有效降低住戶自主推動更新的財務門檻與時間風險，提升執行效率。他強調，政策助攻搭配專業團隊輔導，大幅提高民間自主更新的可行性。

    錢奕綱說，新北住都中心將持續推動自主都更，深入第一線提供全案管理及都更專業諮詢服務，協助更多面臨居住安全威脅的老舊社區完成轉型，期盼讓更多市民早日迎來安全、耐震且高品質的新家園，實現都市再生與居住正義的雙贏目標。

    新北市蘆洲區光華段一處海砂屋社區出現鋼筋裸露、天花板剝落情形，影響居住安全。（圖由新北住都中心提供）

    新北市蘆洲區光華段一處海砂屋社區出現鋼筋裸露、天花板剝落情形，影響居住安全。（圖由新北住都中心提供）

    新北市蘆洲區光華段一處社區因氯離子過高，影響居住安全。（圖由新北住都中心提供）

    新北市蘆洲區光華段一處社區因氯離子過高，影響居住安全。（圖由新北住都中心提供）

    新北市蘆洲區光華段965地號都市更新案，近日獲市府正式核定公告，將興建2棟地上16至17層大樓。圖為完工模擬圖。（圖由新北住都中心提供）

    新北市蘆洲區光華段965地號都市更新案，近日獲市府正式核定公告，將興建2棟地上16至17層大樓。圖為完工模擬圖。（圖由新北住都中心提供）

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