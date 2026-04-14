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    新北板橋縣民大道往華翠橋爆長、寬2米坑洞 疑台電高壓電纜釀禍

    2026/04/14 14:01 記者吳仁捷／新北報導
    新北市板橋區縣民大道今天下午傳出路面隆起，警方、消防到場警戒（見圖），目前封路，通知管線單位到場釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋區縣民大道今天下午傳出路面隆起，警方、消防到場警戒（見圖），目前封路，通知管線單位到場釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋區縣民大道通往華翠橋的入口處，今天下午突然傳出柏油路面隆起，造成通行受阻，影響路面範圍為50公分高、面積長、寬各約2公尺，目前無人受傷，初判為地下管線或路基擠壓，警方、消防到場交通管制、警戒，通報台電等管線單位，交通局、工務局人員，目前排除瓦斯外洩，台電方面透露現場埋有高壓電纜線，正開挖釐清中。

    新北市119於今天中午12時40分許獲報，板橋區縣民大道三段32號前不明原因柏油路隆起破裂，12時44分消防人員到場，影響路面範圍約2乘2公尺，現場3線車道影響外側2線道，無人員受傷，員警已到場交管，新北市EOC並通知交通局、工務局、區公所、台電、瓦斯、自來水公司到場處理。

    現場先封閉縣民大道的中間及外側車道，目前僅內側車道可通行，由員警在場管制疏導。

    目前海山警分局、養工處、消防分隊、區公所、新海瓦斯公司、台灣電力公司及自來水公司等人員到場檢測。

    新海瓦斯公司初步調查，該路段沒有地下天然氣管線；台電人員表示，疑為管線設備異狀所致，現已盡速派員到場維護修繕。（14:13更新）

    新北市板橋區縣民大道今天下午傳出路面隆起，警方、消防到場警戒（見圖），目前封路，通知管線單位到場釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋區縣民大道今天下午傳出路面隆起，警方、消防到場警戒（見圖），目前封路，通知管線單位到場釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋區縣民大道今天下午傳出路面隆起，警方、消防到場警戒（見圖），目前封路，通知管線單位到場釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋區縣民大道今天下午傳出路面隆起，警方、消防到場警戒（見圖），目前封路，通知管線單位到場釐清。（記者吳仁捷翻攝）

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