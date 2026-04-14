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    首頁 > 生活

    新北板橋縣民大道驚傳路面爆裂 長2米坑洞嚇壞用路人

    2026/04/14 13:49 記者賴筱桐／新北報導
    新北市板橋區縣民大道發生路面爆裂，現場出現一個長約2米的大坑洞。（圖由周勝考服務處提供）

    新北市板橋區縣民大道發生路面爆裂，現場出現一個長約2米的大坑洞。（圖由周勝考服務處提供）

    今天中午12點多，新北市板橋區縣民大道往華翠橋方向，突然發生路面爆裂事件，馬路出現一個長約2米的大坑洞，嚇壞用路人，交通一度受阻，所幸未造成人員受傷或車輛受損，目前受損路段已封閉，市府養護工程處也前往勘查，通知管線單位到場確認，釐清事發原因。

    新北市議員周勝考接獲民眾陳情，立即趕往現場了解狀況，目測坑洞長約2米，現場一度出現異常聲響與路面隆起情形，造成用路人驚嚇，交通也受影響。

    周勝考要求，立即封鎖危險區域，並儘速檢測地下管線狀況，查明是否涉及瓦斯、水管或其他基礎設施問題，並加快後續修復作業，恢復交通順暢，提醒民眾暫時避開該路段通行，配合現場交通指揮，確保自身安全。

    新北市政府養工處表示，已通知管線單位派員到場確認，釐清是否為其管線造成漏氣情形，並檢視是否仍有持續洩漏風險、現場是否還涉及其他地下管線設施。

    養工處說明，若確認可歸責於管線單位，將依規定對肇責單位開罰；路面修復部分，將待管線單位完成相關檢測與安全確認後，再辦理復原作業。

    周勝考強調，公共安全絕不容忽視，後續將持續追蹤事件原因與改善進度，還給市民一個安心的生活環境。

    新北市議員周勝考接獲陳情，立即前往現場了解狀況。（圖由周勝考服務處提供）

    新北市議員周勝考接獲陳情，立即前往現場了解狀況。（圖由周勝考服務處提供）

    板橋縣民大道路面突然爆裂，所幸未造成人員傷亡。（圖由周勝考服務處提供）

    板橋縣民大道路面突然爆裂，所幸未造成人員傷亡。（圖由周勝考服務處提供）

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