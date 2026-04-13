白沙屯媽祖起駕　領46萬香燈腳8天7夜進香行

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港朝天宮進香今天凌晨起駕，今年加入爐主媽同行，「粉紅超跑」鑾轎內3尊媽祖引領逾46萬名「香燈腳」，展開8天7夜充滿未知與挑戰的進香路。

今年登轎時間為12日深夜11時55分，拱天宮正殿媽祖與爐主媽登轎後，等待山邊媽祖於13日凌晨0時30分許前來合轎，轎班人員妥善固定神尊就緒，「粉紅超跑」在眾人期待下三進三退，踏上往北港的長征之旅。

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今年報名進香數突破46萬人，再創歷史新高，白沙屯周邊從12日一早到深夜人潮絡繹不絕，頭頂橘色帽子的「香燈腳」大軍從全台各地湧入，擠爆拱天宮內外。隨著鑾轎13日凌晨出發，所經之處許多民宅、公司企業團體設香案恭送媽祖，沿途響起彩炮、鞭炮，熱情信眾高呼「媽祖我愛你」，場面盛大。

拱天宮指出，媽祖鑾轎啟程後，預計16日到北港、17日凌晨0時10分進火、20日下午4時10分回宮、5月1日開爐。

去年白沙屯媽祖進香首度進入南投縣境，回宮前一天，也罕見駐駕通霄鎮公所，掀起不少討論。拱天宮秘書林幸福告訴中央社，今年全程8天7夜，去回、程分別4天，時間算是分布很平均，比較沒有急行軍趕路的問題，但要跟上媽祖腳程也是一大挑戰。

此外，進香人潮年年攀升，除了往年鄰近的山邊媽祖陪同外，今年拱天宮爐主媽祖也加入，3尊媽祖同行進香，一起照顧眾多香燈腳，也維護地方信仰平衡。

今年底適逢地方公職人員選舉，藍綠白各政黨政治人物、參選人都提前參拜恭送媽祖。總統賴清德率民進黨公職及5名縣市長參選人參香，並親自參與淨轎、與拱天宮主委洪文華共同請媽祖出神龕；國民黨台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等人則與藍營多名縣市長、立委民代參與登轎儀式。

苗栗縣長鍾東錦說，媽祖進香是最快樂的，「今天沒有政治只有宗教」，此行從苗栗通霄到雲林北港，因為進香串聯起沿途各縣市情誼，透過媽祖信仰凝聚台灣人的向心力，也感謝總統特別親自蒞臨。

白沙屯媽祖進香沒有固定時間、路線，每年透過擲筊擇定起駕、抵達北港、進火、回宮等重要時程，進香途中全憑轎班依媽祖「旨意」決定行進方向，全程充滿未知，民國97年登錄為苗栗縣無形文化資產，民國99年獲文化部指定為國家重要民俗，已是全台重要宗教盛事之一。（編輯：何宏儒）1150413

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