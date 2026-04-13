屏東三大日音樂節落幕 3天湧14.5萬人潮

韋禮安。（圖由屏東縣政府提供）

2026屏東三大日音樂節12日最終晚，由韓國唱跳女神孝琳、韋禮安、怕胖團、王艷薇、someshiit山姆、陳忻玥輪番獻唱，屏東縣長周春米也到場與樂迷們一同感受音樂熱情；從清新抒情、都會流行到動感唱跳與熱血樂團，為期3天的屏東三大日音樂節，共吸引14.5萬人次參與。

繼首日懷舊金曲之夜、第二日搖滾之夜後，今日登場的流行金曲之夜，一早便有大批歌迷前來排隊等候，只為一睹首次來屏東的韓國唱跳女神-孝琳風采，更有定居韓國的歌迷特地返台，從台北到屏東追星，還有粉絲跟隨組曲跳舞，現場氣氛相當熱烈；在社群上稱「屏東是挖到石油嗎？」意外爆紅的文章，發文者原來是屏東人，已連續幾年報到，展現三大日的超高人氣。

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「我們是誠意滿滿！」周春米笑說，非常開心看見很多朋友來到屏東一起共享春天音樂節，活動名稱「三」、「大」、「日」合起來正好組成「春」，而「大日」在台語中也有「好日子」的意思，明年即將邁入第十年，縣府持續邀請精彩的卡司，邀請歌迷明年春天繼續來到屏東聽音樂。

今最終日晚間由王艷薇率先登場，以清亮嗓音揭開序幕，接著由金曲新人someshiit山姆以鮮明音樂風格與個人魅力吸引樂迷目光，隨後陳忻玥以溫柔細膩的歌聲為屏東春日夜晚增添動人氛圍，情歌王子韋禮安接連帶來〈如果可以〉、〈慢慢等〉、〈因為愛〉、〈還是會〉等人氣歌曲，熟悉旋律一出立刻引發全場大合唱，展現超高人氣。

萬眾注目，首度降臨屏東開唱的韓國唱跳女神孝琳，以二代女團SISTAR經典組曲串燒及〈This Love〉等歌曲炒熱全場，深厚唱跳實力與舞台魅力，讓粉絲大讚「不愧是人稱開全麥（mic）的實力唱跳女王！」；最後，怕胖團以〈月旁月光〉、〈魚〉等作品掀起全場熱情，直率真摯又充滿能量的樂團風格，為今年三大日音樂節劃下熱力十足的句點。

三大日音樂節吸引眾多樂迷參與 。（圖由屏東縣政府提供）

三大日音樂節吸引眾多樂迷參與，3天音樂盛宴共吸引14.5萬人次參與。（圖由屏東縣政府提供）

怕胖團。（圖由屏東縣政府提供）

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