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    首頁 > 生活

    中市逢甲一號橋啟用 保障通學安全

    2026/04/12 09:05 記者蘇金鳳／台中報導
    建設局投入1800萬元推動西屯區逢甲一號橋新設人行橋工程。（市府提供）

    建設局投入1800萬元推動西屯區逢甲一號橋新設人行橋工程。（市府提供）

    台中市逢甲一號橋周邊長期人車爭道，為保障行人安全，市府建設局投入1800萬元推動「西屯區逢甲一號橋新設人行橋工程」，已順利完工開放通行，成功分流人車動線，打造友善的步行環境。

    建設局長陳大田表示，西屯逢甲一號橋銜接惠來路三段與弘孝路，鄰近水湳經貿園區及福星公園，為在地重要通學與生活動線。然而既有橋梁原設計未設置人行道，導致惠來溪兩側人行空間在此中斷，長期以來行人與車輛共用橋面，衍生通行安全疑慮。為此，市府於橋梁兩側新設人行橋，有效分流人車動線，顯著提升通行安全。

    建設局指出，新設人行橋全長約26.3公尺、淨寬2.5公尺，採簡支型鋼I梁橋設計，並鋪設止滑耐用的壓花地坪，兼顧安全性與行走舒適度。工程自2025年5月開工，歷時約11個月完工，不僅改善既有交通瓶頸，也大幅提升周邊居民日常通行便利性。

    建設局表示，隨著水湳地區發展，逢甲一號橋人行橋為完善區域步行系統重要一環，未來將持續盤點需求並滾動檢討交通規劃，建構安全、友善且永續的都市交通環境。

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