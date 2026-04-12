都戰爭害的？塑膠袋價狂飆5成到1倍 台中攤商憂變相漲價

塑膠袋等塑膠包材漲價，李西東等攤商呼籲減塑環保。（記者蔡淑媛攝）

中東局勢影響石化上游原料及下游塑膠包材供應，零售市場塑膠袋大幅漲價甚至翻倍漲，台中第五市場自治會長李西東直言，自從美伊戰開後塑膠袋價格幾乎是週週漲價，已經漲價5成至1倍，包括1次性的塑膠蓋、塑膠盒也漲價好幾成，憂心再漲下去，會有商家以塑袋漲價為由，變相加價商品。

在市場經營丸東商號的李西東說，過去小包塑膠袋（約半磅）17元，在美伊戰爭開打後，連番漲價，現在已經漲到25到30元，塑膠蓋、塑膠盒等包材也漲價1到3成，但是販賣熟食，包材一定要使用，頂多是購買少量商品，不主動提供提袋，以紅色塑膠束提圈綁上。

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有北屯區市場攤商老闆娘反映，小包塑膠袋缺貨嚴重，原本一小包12、13元，現在已經翻倍漲，有錢也買不到，也有其他零星攤商提供購物袋要加購1元，民眾仍乖乖買單。

塑膠袋等包材價格飆漲，也成了減塑契機，大多數民眾共體時艱，不再向攤商要手提塑袋，部分民眾自備購物袋習慣也逐漸養成，來傳統市場的民眾已約有1、2成自備購物袋。

塑膠袋等塑膠包材漲價。（記者蔡淑媛攝）

台中市市場、量販店、藥局及超市等二七六處「二手袋循環回收站」取用，有多餘的袋子亦可捐袋回收。（記者蔡淑媛攝）

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