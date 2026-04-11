全台首場無人機檢修賽 溪口國中化身「維修基地」選手偵錯破關

無人機檢修交流賽選手操控無人機飛行。（記者林宜樟攝）

嘉義縣是我國無人機產業發展重鎮，縣府今天與高雄師範大學在溪口國中舉辦全台首創的「無人機檢修交流賽」，打破過往「競速飛行」的傳統模式，國中小學生參賽者先完成「硬體維修」與「故障排除」，再進行飛行考驗，提升學生對無人機的興趣，培養未來的專業人才。

位於偏鄉的溪口國中長期推動無人機科技課程，縣府教育處自2023年起在此成立「區域職業試探與體驗示範中心」，引導孩子進行無人機組裝與操作體驗，學校雖僅100多人，但已是嘉義縣無人機教育發展重心。

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縣府教育處副處長顏廷育、溪口國中校長謝正裕、溪口鄉長孫維聰、縣議員劉雅文、江志明及吳思蓉及評審龍華科技大學助理教授郭勝煌等參與賽事開幕，有彰化縣、嘉義市及嘉義縣國中小共39隊、90位選手參與，在化身「維修基地」的溪口國中進行無人機檢修挑戰。

長期推動無人機課程的溪口國中主任黃孝文說，比賽強調「實戰技術」，選手不再僅是操作遙控器的「飛手」，更必須化身「工程師」，發揮觀察力，精準找出隱藏在機體內的線路故障、馬達失效或電路異常。

競賽設有「四軸無人機組」與「足球無人機組」兩大賽道，採分輪淘汰制，由專業評審針對檢修的「精確性」與「修復流暢度」進行嚴格評分，選手完成檢修後，再到飛行區完成各項飛行任務；選手說，不僅要能在短時間內完成檢修，還要完成飛行考題才能拿高分，非常困難，很有挑戰性。

謝正裕表示，學校運用「科技教育」翻轉弱勢，建置嘉義縣首座無人機科學基地，長期深耕特色課程，透過檢修競賽，讓學生能從發現問題、紀錄數據到依序修復，建立起扎實的工程邏輯與問題解決能力。

縣府教育處表示，「無人機國家隊」落腳嘉義，培養在地學子接軌尖端科技技術至關重要，本次首創全國首座無人機維修競賽，象徵嘉義縣邁向無人機國家隊的重要一步。

選手進行無人機維修。（記者林宜樟攝）

選手操控無人機完成各項考題。（記者林宜樟攝）

嘉義縣府舉辦全台首創的無人機檢修交流賽。（記者林宜樟攝）

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