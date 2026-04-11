國1楊頭高架都計未送出就攬功 高虹安市府挨批效率差愛澎風

新竹市府針對國道1號楊頭高架延伸工程進市都市計畫變更審議，但都計至今還未送出市府，市府已在去年9月就發布新聞稿攬功，市議員曾資程批高虹安市府效率差只會澎風。 （記者洪美秀攝）

國道1號楊頭拓寬工程是攸關新竹交通發展的重要建設，新竹市議員曾資程近日審議市府提案發現，市府早在去年9月25日就發布新聞稿稱這項都市計畫已經竹市通過並送內政部審議，實際上這份都市計畫根本未送出市府大門，市府去年發新聞稿攬功內宣，但實際行政效率其差無比，批高虹安市府團隊不會做事、只會澎風。

市府都發處回應，此案是配合交通部高速公路局辦理「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」，由內政部交由市府協助辦理都市計畫個案變更程序。經竹市都市計畫委員會去年兩次會議審議通過，但因都市計畫變更涉及相關權益關係人，已簽會府內相關單位，將等高公局修正完成書圖後，再報內政部進行審議，並啟動後續用地取得作業。

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曾資程說，他兩度向都發處詢問進度，但得到的答案前後不一，一下說還在跟高公局與重劃會溝通，一下又說各局處法規還在會簽中。重點是此案的都市計畫根本還沒送出市府大門。從去年市府發布新聞至今已過半年，如今還未送到內政部，高虹安市府去年澎風對外發布資訊攬功內宣，實則行政效率差且內部橫向聯繫更是失靈。

他提到，去年接獲光埔二期居民陳情，千甲路內灣線兩側的8米計畫道路，實際卻只有3米寬，無法會車，甚至還是一條通往高速公路的無尾路，出入非常危險。經會勘，市府提出的改善方案，是希望配合屆時楊頭高架橋工程，利用橋下空間往北銜接千甲路，往南銜接水利路46巷，如今都市計畫變更都還卡在竹市府內部。但當地居民卻每天要面對各種路況危險，到底市府還要拖多久？難道市府的重大建設只是發新聞稿就好？市民要的是能真正解決問題的能力。

新竹市府針對國道1號楊頭高架延伸工程進市都市計畫變更審議，但都計至今還未送出市府，市府已在去年9月就發布新聞稿攬功，市議員曾資程批高虹安市府效率差只會澎風。（記者洪美秀攝）

新竹市府針對國道1號楊頭高架延伸工程進市都市計畫變更審議，但都計至今還未送出市府，市府已在去年9月就發布新聞稿攬功，市議員曾資程批高虹安市府效率差只會澎風。（記者洪美秀攝）

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