桃市營養午餐補助金額較雙北低 教育局稱有機會將調增補助金額

桃園市長張善政（中）曾赴學校關心學生的營養午餐。（資料照）

桃園市國中小學營養午餐免費政策，目前每餐補助65.3元、偏遠學校每餐補助69.3元，民進黨市議員王珮毓調查，台北市每餐補助國小87元、國中92元，新北市預計每餐補助75元，都明顯高於桃園市，「桃園市雖然起步較早，但餐費補助金額已經落後」，對此，市府教育局長劉仲成說，進行滾動式檢討，未來有機會仍將調增補助金額。

王珮毓表示，桃園市率全國之先推動營養午餐免費政策並帶動多個縣市跟進，值得肯定，但所補助費用中有1元須用於午餐設備提升，扣掉後，實際每餐補助金額64.3元、偏遠學校68.3元，相較於雙北的補助金額，明顯較低，甚至台中市補助每餐70元，也比桃園市高。

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「雙北市與桃園市的物價沒差這麼多吧。」無黨籍市議員于北辰認為，雙北市的補助金額都高於桃園市，且落差很大，他將會提案建議增加補助營養午餐的預算，不能讓孩子吃得比雙北市差，不能讓孩子的成長輸在預算上。

「絕對不會讓孩子吃得比雙北市差。」劉仲成表示，桃園市從111學年度第2學期開始推動公私立國中小學生營養午餐免費政策，已調增補助金額兩次，後續會逐年視物價波動等情形，滾動調修正升補助金額；市府今年初進行學校午餐滿意度調查，結果顯示學生對午餐的供應量與口味滿意度達95.8%，整體品質滿意度達97.6%，加上午餐口味清淡、不油膩且無負擔，都能讓家長對於孩子在校享用午餐感到安心。

桃園市營養午餐補助金額低於雙北市，民代希望能檢討。（資料照）

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