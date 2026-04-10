嘉義之光！東石國中戴懿濤健美賽奪1金2銀創紀錄

戴懿濤在比賽時體脂降到5%以下。（東石國中提供）

嘉義縣體壇傳捷報，縣立東石國中二年級學生戴懿濤重訓4年，日前參與全國中等學校健美健身錦標賽國手選拔賽，在國中男子健美組獲得第一名，國中男子形體組及國中男子古典形體組獲第二名，奪得一金二銀佳績，是嘉義縣第一位參加健美比賽獲得三面獎牌的國中生。

朴子市長吳品叡今天前往東石國中貼榜，嘉義縣長翁章梁與教育處長李美華也派員張貼紅榜恭賀；吳品叡說，東石國中在音樂、體育等才藝表現優秀，戴懿濤在全國賽事優異的表現，展現努力訓練的成果，朴子市以他為榮。

請繼續往下閱讀...

校長林子欽表示，戴懿濤能言善道，是籃球校隊隊員，在二年級模範生表演時用健美展現自我，獲得全校師生讚賞，他在兼顧品格與課業下展現高度自律與堅持精神，創下佳績，非常難得。

戴懿濤從國小開始接觸重量訓練已有4年，從準備比賽到正式比賽僅不到2個月，他在母親支持與陪伴下尋找健身教練與合適場地訓練，實際接受專業教練指導僅約1個月。

備賽時戴懿濤嚴格控制飲食與作息，採取少量清淡飲食，每日飲水量維持在1800cc以上，步行達1萬步，並配合高強度重量訓練，將體脂肪降至5%以下，高標準的自我要求與密集訓練，使身心承受極大壓力。

由於是首次參賽，戴懿濤對於賽前體況調整仍在摸索階段，加上備賽後期一度感冒，距離比賽僅剩5天時身體出現水腫、狀態下滑情形，但戴懿濤並未放棄，積極調整心態與作息，逐步修正狀態，在比賽前一天恢復理想體況，比賽時以沉穩態度迎戰，展現長期訓練成果與舞台自信，奪得1金2銀佳績。

戴懿濤說，家中有買彈力繩、啞鈴等器材，備賽期間會到健身房練習；在模範生選拔時，以健康為主題，宣導飲食控管，用健美方式表現控制飲食及訓練後的成果；這次參與全國賽事獲得佳績，非常感謝家人、教練與師長，未來將持續精進自我，期盼嘉義縣有更多學生認識並投入健美運動。

東石國中二年級學生戴懿濤在全國中等學校健美健身錦標賽國手選拔賽獲得1金2銀。（東石國中提供）

戴懿濤重訓已有4年。（記者林宜樟攝）

朴子市長吳品叡（右2）等貼紅榜恭喜戴懿濤獲得佳績。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法