屏東金鑽鳳梨評鑑 林舜英奪雙冠王、甜度達18.6

屏東縣金鑽鳳梨評鑑，農民林舜英奪雙冠王。（記者葉永騫攝）

現在正是屏東金鑽鳳梨產季，屏東縣政府進行「115年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑」，今天成績揭曉，42組參賽農民中，潮州鎮農會農民林舜英一舉拿下評鑑冠軍、甜度王雙冠，林舜英說，今年因為雨量較少，因此金鑽鳳梨的甜度更高，達到18.6的甜度，讓鳳梨更加好吃。

縣長周春米表示，屏東縣鳳梨是全國最大的產量，每年有10萬5000公噸，1萬公噸是銷往日本，10顆有1顆送到日本，可說是鳳梨的精品，今年的評鑑是經產、官、學三方專家，共同評鑑出「重量」、「甜度」、「外觀」、「風味與口感」最佳的農民，今年由林舜英獲得評鑑冠軍及甜度王，相當的厲害。

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種植鳳梨20餘年的林舜英種植8公頃的鳳梨，這是她第2度獲得評鑑冠軍，第3次的甜度王，能夠屢屢得獎的原因除了天氣等因素外，採用自然農法，友善工作，這次甜度再創新高主因在雨水較少，所以種出的鳳梨甜度才會那麼高。

屏東縣政府表示，屏東為熱帶水果的重要生產基地，同時為台灣鳳梨最早出產的產地，屏東縣鳳梨種植面積達3476公頃，約佔全臺32%，位居第一；每年3月到5月，正是屏東鳳梨最好吃的時期，由於屏東位處臺灣最南端，日照充足，擁有最好的生產條件，加上農民栽種技術純熟，生產的鳳梨品質優良不在話下，內銷、外銷皆佔有地位及名聲，今年度鳳梨評鑑得獎者4月11日前往台北希望廣場現場展售。

屏東縣金鑽鳳梨評鑑，農民林舜英奪冠王及甜度王。（記者葉永騫攝）

屏東縣金鑽鳳梨評鑑得獎人員進行合影。（記者葉永騫攝）

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