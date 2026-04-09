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    首頁 > 生活

    鳳梨出口大爆發！日本成最大買家 台南盛產期價格穩定提前布局

    2026/04/09 08:27 記者洪瑞琴／台南報導
    台南是全國第2大鳳梨產區。（記者洪瑞琴攝）

    台南是全國第2大鳳梨產區。（記者洪瑞琴攝）

    因中國限制台灣鳳梨進口，台灣積極開拓海外市場，去年鳳梨出口表現亮眼，總量達1萬7288公噸，其中銷往日本就有1萬6456公噸，順利取代中國成為最大買家。台南作為全國第2大鳳梨產區，也持續透過拓展海外市場、強化國內行銷及多元加工，穩定價格並提升產業附加值。

    台南今年鳳梨種植面積約1500公頃，預估產量4萬8250公噸，比去年增加5%，盛產期集中在4至5月。市府近期安排多場國際推廣活動，包括4月11日至12日日本東京晴空塔台灣祭、4月16日韓國平澤花朵郊遊慶典，以及4月17日至25日前往馬來西亞、新加坡進行拓銷與食品展。6月9日至12日出席南韓國際食品展，6月14日日本靜岡東伊豆金目鯛馬拉松，結合運動與在地特色行銷鳳梨。

    市長黃偉哲表示，台南鳳梨產量增加可能影響價格，因此必須提前布局海外市場。過去多年開拓日本及其他市場，已建立穩定銷售基礎；未來也將透過友誼城市及國際通路擴大出口量。同時，近兩年積極開發歐盟市場，尤其是鳳梨加工品如罐頭、果乾及鳳梨酥，海外反應熱烈，有助分散鮮果銷售壓力。

    農業局指出，今年規劃國內外共23場行銷活動，國內16場、國外7場，透過食品展與通路合作提升國際能見度；國內則結合展售活動與大型通路，串聯關廟、歸仁、山上、新市及龍崎等主要產區，同時鼓勵多元加工與創新應用，延伸產業價值鏈，創造更多收益。

    台南鳳梨果乾深受海外市場歡迎。（記者洪瑞琴攝）

    台南鳳梨果乾深受海外市場歡迎。（記者洪瑞琴攝）

    加工品有助鮮果多元拓展銷售，增加農產收益。（記者洪瑞琴攝）

    加工品有助鮮果多元拓展銷售，增加農產收益。（記者洪瑞琴攝）

    4、5月是台南鳳梨盛產期。（記者洪瑞琴攝）

    4、5月是台南鳳梨盛產期。（記者洪瑞琴攝）

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