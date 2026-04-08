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    首頁 > 生活

    花蓮春季集團結婚開跑 享新人禮又可抽韓國來回機票

    2026/04/08 15:47 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣今年春季集團婚禮將於5月24日至25日舉行，縣府今天舉行記者會指出，報名時間從4月14日起到4月16日，今年新人成家禮為投影機。（記者王錦義攝）

    花蓮縣今年春季集團婚禮將於5月24日至25日舉行，縣府今天舉行記者會指出，報名時間從4月14日起到4月16日，今年新人成家禮為投影機。（記者王錦義攝）

    花蓮縣集團結婚每年分為春、秋2場舉辦，今年春季婚禮將於5月24日至25日舉行，縣府今天舉行記者會指出，報名時間從4月14日起到16日，名額為55對新人，今年也特別準備成家禮為投影機，更有機會抽中韓國來回機票、萬元禮券等好禮，希望透過在地伴手禮及活動遊程，讓每一對新人能將花蓮的美食與文化分享給更多的親朋好友，帶動更多花蓮觀光發展的利基。

    縣府民政處指出，春季集團結婚將於4月14日上午10點起至16日下午5點止開放線上報名，預計錄取55對新人，符合資格並完成婚前教育課程、全程參與活動並完成結婚登記的新人，就可獲得投影機1台，還有多項好禮可抽獎。

    承辦單位理想大地渡假飯店副總經理林景泉說，園區以運河水岸串連自然景觀與渡假環境，新人將在山海環繞與自然生態共存的場域中完成終身大事，飯店也加碼提供萬元住宿券，並結合花蓮在地創生品牌與夥伴共同參與，共同為新人打造最具花蓮特色的婚禮回憶。

    花蓮縣今年春季集團婚禮將於5月24日至25日舉行，縣府今天舉行記者會指出，報名時間從4月14日起到4月16日。（記者王錦義攝）

    花蓮縣今年春季集團婚禮將於5月24日至25日舉行，縣府今天舉行記者會指出，報名時間從4月14日起到4月16日。（記者王錦義攝）

    花蓮縣今年春季集團婚禮將於5月24日至25日舉行，縣府今天舉行記者會指出，報名時間從4月14日起到4月16日，今年新人成家禮為投影機。（記者王錦義攝）

    花蓮縣今年春季集團婚禮將於5月24日至25日舉行，縣府今天舉行記者會指出，報名時間從4月14日起到4月16日，今年新人成家禮為投影機。（記者王錦義攝）

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