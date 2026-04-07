基金會助喜憨兒擁153張證照 占全台庇護員工12％

動力火車參與烘焙丙級課程，從備料到包餡，看似簡單的流程卻讓2人頻頻卡關，笑喊：「做麵包比開演唱會還難。」（喜憨兒基金會提供）

勞動部統計，去年7月全台庇護員工總人數為2021人，其中喜憨兒基金會聘有242人，佔全台12％，另有39名憨兒成為基金會的一般性員工，基金會15年前成立考照班，至今已助憨兒們取得153張丙級證照；公益大使動力火車也與憨兒學習做麵包，直呼：「做麵包比開演唱會還難！」呼籲大眾一起支持憨兒穩定成長。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍今（7日）表示，烘焙是基金會帶領喜憨兒進入職場的第一課，也是許多憨兒工作職涯的起點；就業服務員會為憨兒擬訂 「工作訓練計畫」，依個別能力設定目標，視情況進行職務再設計，協助其逐步精進專業能力。

請繼續往下閱讀...

基金會公益大使動力火車日前也走進烘焙教室，與憨兒一同體驗丙級證照課程，從備料到包餡，看似簡單卻讓2人頻頻卡關，笑喊：「做麵包比開演唱會還難！」尤秋興表示，實際參與後才發現學科內容需要大量記憶，難度不低，但證照能提升專業與競爭力，「考得到很值得」，也一度想加料被憨兒師傅堅持標準婉拒，展現專業。顏志琳也坦言，憨兒考照需要更多專注與耐心，「真的不簡單」，並呼籲大眾一起支持，陪伴他們穩定成長、走向就業。

基金會統計，1997年於高雄開設第一間喜憨兒烘焙坊，如今全台已有烘焙屋、餐廳、工場等共17處庇護職場，1年提供近千位心智障礙者庇護性及支持性就業服務，更自2011年成立考照班，輔導憨兒們考取丙級證照，至今已取得153張門市服務、烘焙、中西餐等多元類別的丙級證照，近1成憨兒具備雙證照能力。

蕭淑珍強調，協助憨兒取得證照，不只是技能的提升，更是對其努力學習的肯定，相關成果也直接展現在職場表現。同時，透過「送愛到部落」計畫，將憨兒製作的烘焙餐盒被送往偏鄉學校，讓工作成果轉化為實際的社會支持，形成從就業培力到公益回饋的正向循環。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法