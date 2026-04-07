無機物變身「五行」資材 環境部讓營建剩餘料生生不息

環境部為推廣營建廢棄物再利用，在大門口擺放裝置藝術「循環之城」，邀民眾透過五行意象，體會建材不是一次性消耗品，而是持續可再利用的資源。（記者吳柏軒攝）

營建剩餘土石方包含鋼材、磚瓦等，內政部最新統計全台逾30年老宅超過550萬戶，拆除後的剩餘料去化若處理不當，易衍生廢棄亂倒製造環境汙染；環境部今（7日）推出「營建循環」概念，舉辦無機循環再設計展，並引入金木水火土五行打造裝置藝術「循環之城」，盼讓每1噸建材或工業廢棄物，都在另一棟建物重塑、生生不息。

環境部資源循環署與無機資源循環產業聯盟合作，在環境部門口推出「循環之城」裝置藝術，設計師李劼滕解釋，以廢棄鋼材（金）、木材（木）、磁磚（水）、紅磚（火）及爐碴（土）搭建，引用中國「五行」意象，隱喻資源不滅、從消耗走向循環，並重新思考如何建造、拆除，材料繼續走向下一個城市與下一世代。

請繼續往下閱讀...

循環署表示，循環經濟一定要有經濟才能循環，而城市不管建築物拆除或工業製造，都會產生廢料，過往人家不想要，如今將從法規推動，讓磁磚、爐碴、廢土都可以再生，先從公共工程使用一定比例再生料做起。

環境部長彭啓明也表示，環境部將修法鼓勵房子好好拆，可創造更大產值，避免營建剩餘土石方問題，已將「資源循環推動法」跟「廢棄物清理法」雙法修正草案送到行政院，馬上要送到立法院，盼今年底前可以通過，預計透過綠色建築提供業者獎勵，同時廢棄物亂倒的罰則也要加嚴，用棍子及蘿蔔來導向正軌。

立法委員林月琴表示，過去面對資源，從開採、製造、使用再到廢棄，台灣應改變這套線性模式，未來循環雙法將從源頭減量、綠色設計、綠色消費再到廢棄物循環等，最大化循環、最小化廢棄，強調這一代不要把資源用光，也要留給年輕人乾淨、健康、永續的未來。

循環署也在循環再設計中心舉辦「無機循環再設計展」，大秀各家公司的再利用案例，包含玻璃、陶瓷、混凝土、爐碴等，改造出更多優質建材產品。

環境部舉辦「無機循環再設計展」，採用五行意象，其中火代表紅磚，象徵老舊建物拆除的磚瓦再利用。（記者吳柏軒攝）

環境部舉辦「無機循環再設計展」，採用五行意象，土代表砂石，營建剩餘土石方好好分類可重新再利用。（記者吳柏軒攝）

環境部舉辦「無機循環再設計展」，採用五行意象，將老舊建物回收的玻璃代稱為「水」，可透過回收程序，重新賦予生命。（記者吳柏軒攝）

環境部舉辦「無機循環再設計展」，採用五行意象，將磁磚代稱為木，若好好分類，磁磚碎化磨粉，仍可重新加工再利用賦予重生。（記者吳柏軒攝）

環境部舉辦「無機循環再設計展」，採用五行意象，金代表爐碴，是金屬製造時產生的廢棄物，仍可再利用替代為建材，而不再是廢物。（記者吳柏軒攝）

環境部在大門口擺放「循環之城」裝置藝術，找來業者跟立委及里長等共同剪綵，盼推廣營建及工業廢棄物再利用觀念。（記者吳柏軒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法