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    首頁 > 生活

    中東戰火致瀝青短缺 南市道路工程提因應

    2026/04/07 15:45 記者吳俊鋒／台南報導
    受到中東戰火影響，市長黃偉哲受訪時，提出瀝青缺料的因應策略。（記者吳俊鋒攝）

    受到中東戰火影響，市長黃偉哲受訪時，提出瀝青缺料的因應策略。（記者吳俊鋒攝）

    中東緊張局勢造成國際原油與石化產品的供應波動，導致瀝青缺料，加上總預算仍在立法院卡住，地方經費困窘，台南市長黃偉哲今天指出，道路相關工程的施作順序會微調，採取「立即危險性」與「既有延續性」優先的原則，藉由「以緩濟急」的策略，全力因應。

    台南仁德區文賢路拓寬二期今天順利動土，黃偉哲提到，近期國際情勢影響瀝青等石化原料供應，各縣市都有相同的窘境，盤點後會進行順序調整，有立即危險性的小型工程，或者台電、自來水等管線開挖，具復原急迫性的路面鋪設，攸關安全與民生等重要公共利益的，將優先供應。

    至於單純更新鋪面的路平專案等計畫，則會暫時延後；而文賢路拓寬二期預計2029年1月底完成，黃偉哲希望屆時要使用瀝青時，中東戰事已經結束，供料可恢復正常。

    另外，受限於目前中央預算審議進度，黃偉哲認為地方政府面臨「無米之炊」的嚴峻挑戰，一些建設項目被迫暫停，因此採取「以緩濟急」策略，既有延續性工程優先支應，希望透過順序微調，讓人民的公共安全同樣獲得確保。

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