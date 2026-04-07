中市議員提建置自帶照明「E12」標誌 交通局:多個路口已設行人感應式照明

台中市交通局表示，保護行人安全，已多個路口設置行人感應式照明。（市府提供）

台中市行人晚上過行穿線若光線不足，若駕駛視線不足容易造成事故，市議員張彥彤今天在市議會交通地政委員會提案，國外在行穿線有設置自帶發光、自帶照明的「E12標誌」，這標誌是藍色幾何圖形，同時兼具照明及警示的作用，建議交通局設置在行穿線上，提升行人安全。

交通局長葉昭甫表示，由於交通部對E12標誌未納入「道路交通標誌標線號誌設置規則」，但會對交通部提出建議，事實上，台中市已在多處路口設置行人感應式照明，目前已有99處 ，今年會再增加10處。

請繼續往下閱讀...

市議員張彥彤指出，E12標誌屬於國際道路公約的指示標誌，通常為藍色幾何圖形內畫有行人和行人穿越線，讓駕駛人從遠處即能辨識。

張彥彤指出，現行法令仍依「當心行人」標誌為主，而台中市的路口行穿線夜間照明度不足，若行人又穿上暗色的衣服，車輛駕駛人很容易因辨識度不足而對正在穿越的行人造成危險。

他建議市府可在人行道及行穿線設置可自帶發光、照明的「E12」標誌，讓駕駛遠遠就可看到標誌，經過斑馬線時，會有所警覺，放慢速度。

交通局表示，為捍衛行人路權，去年先在南區行人穿越道試辦感應式照明，交通號誌綠燈時，感應行人穿越馬路，照明光源即會亮起，輔助汽機車駕駛注意路況，智慧型照明還會在小綠人倒數7秒「放閃」，提醒行人快步過路口或等下個綠燈再通行。

交通局表示，但因為民眾反映閃燈會刺眼，因此目前只有亮燈，不再閃燈，已建置99處，多半設在捷運綠線高架下的十字路口及重要交通節點、學校、醫院及行人穿越量大路口，今年將再針對車流多及較多行人穿越的路口增設十處，來保障行人的安全。

議員建議市府在路口設置國際的「E12」內照式的燈箱標誌（右）。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法