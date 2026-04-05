寵物用人藥新制將有解 防檢署擬開放獸醫師預先儲備用藥

為確保寵物就醫用藥權益，防檢署將於10日邀食藥署、藥師公會、獸醫師公會全聯會等各方代表一起討論修法，擬開放獸醫可預先儲備藥物。（讀者提供）

為確保寵物用藥權益並可掌握人用藥物流向，農業部與衛福部2022年擬定人用藥用於寵物措施將於7月1日上路，但登錄於動保用藥進度緩慢，須由飼主到藥局領藥引發擔憂，防檢署表示，將於10日邀食藥署與產業團體共商，擬開放獸醫可儲備藥品並建立氧氣瓶配送機制。

隨國內毛小孩數量超越真小孩，許多飼主照顧寵物費盡心思，但因市場緣故，國內寵物用藥長期處於缺乏狀態，更多時候必須使用人用藥品，隨藥師公會等團體主張人用藥品應全面管制流向，時任政委的唐鳳在2019年時協調人用藥品主管單位衛福部、動物用藥主管單位農業部，並於2024年發布人用藥物用於寵物措施，緩衝期2年，並於今年7月1日實施。

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該措施包含人用藥物若要用於寵物，必須向農業部防檢署登錄，寵物用藥的包裝也要改標籤等，並於今年7月1日上路，期間防檢署建置藥廠登錄系統，也委託獸醫師公會全聯會盤點全國各獸醫診療院所用藥種類與數量，並隨之公布701項可供寵物使用的人用藥品，但僅216件、144項人用藥品完成轉動保藥品登記。

因寵物治療時用的醫用氧氣瓶尚未登記，目前登錄藥品也過少，引發飼主與獸醫擔憂影響寵物就醫權益，若半夜發生緊急狀況，飼主恐難持獸醫處方箋到藥局買藥或醫用氧氣瓶，防檢署副署長傅學理表示，已初步掌握各界意見，已主動與食藥署、獸醫師公會全聯會、藥師公會全聯會等聯繫後將於10日開會，並擬再提出修正草案。

傅學理進一步說明，這次的修正草案中，將納入獸醫可預先儲備人用藥品機制，確保急診動物病患能在黃金時間內獲得救治，假設到7月1日為止，仍僅216件、144項人用藥品完成轉錄登記，會透過修法讓其他的557項藥品可讓獸醫先行儲備以供急診使用。

針對醫用氣體（如氧氣鋼瓶）及注射劑型藥品部分，傅學理表示，除已透過獸醫師公會全聯會向醫用氧氣瓶供應商宣導鼓勵登記轉為動保用藥，將擬定配套配送機制與標籤標示例外規範，並建立便捷的供應體系，讓動物醫院取得手術與急救所需的醫用氣體，讓飼主不用自行扛鋼瓶往返藥局與動物醫院。

傅學理表示，相關意見和食藥署、獸醫師公會全聯會、藥師公會等有達成默契，但細節仍待最後開會決定，一定會趕在7月1日前修正好措施，確保寵物用藥權益。

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