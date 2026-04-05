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    首頁 > 生活

    外籍幫傭新制13日上路 蔡壁如擔心影響未來台灣照顧結構

    2026/04/05 11:19 記者歐素美／台中報導
    蔡壁如憂心外籍幫傭新制13日上路，影響未來台灣照顧結構。（擷取自蔡壁如臉書）

    蔡壁如憂心外籍幫傭新制13日上路，影響未來台灣照顧結構。（擷取自蔡壁如臉書）

    外籍幫傭新制本月13日上路，勞動部放寬規定，家中有12歲以下兒童的家庭即可申請外籍家事移工；民眾黨前立委、資深護理師蔡壁如今天在臉書說，當少子化、高齡化與缺工問題同時出現，從長遠角度看，新政策正在慢慢改變台灣社會，影響未來台灣照顧結構。

    蔡壁如表示，政府開放「12歲以下兒童家庭可申請外籍家事移工」這項政策，表面上看起來，是在幫忙解決育兒問題，但如果從更長遠的角度來看，其實正在慢慢改變台灣社會的一個重要結構，家庭用金錢購買照顧，企業得到更穩定的人力，國家負責開放移工制度，照顧問題正在一步一步被「市場化」，如果不是所有家庭都有能力用錢解決照顧問題，制度就可能正在慢慢擴大新的落差。

    蔡壁如說，台灣現在最缺的是長照人力，擔心大量外籍移工轉向兒童照顧市場，未來失能長者家庭，會不會更難請到看護？

    她說，政策的出發點也許是善意的，但當少子化、高齡化與缺工問題同時出現，我們不能只看眼前的方便，而要想清楚，台灣未來的照顧體系會變成什麼樣子？

    蔡壁如表示，真正重要的問題不是誰來幫忙帶小孩？而是當照顧責任開始依賴外部勞動力時，我們是不是正在形成一種新的社會運作模式？這樣的模式，最後由誰承擔代價？它影響的不只是今天的家庭，而是未來整個台灣的照顧結構。

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