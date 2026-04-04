時雨量破150mm！苗栗多處坍方封路 縣府2級應變啟動

苗栗縣多條道路土石崩落封閉。（圖由民眾提供）

受鋒面影響，苗栗縣地區過去6個小時平均降下超過150mm的降雨量，致縣內多處傳出災情，縣府也開設二級災害應變中心，消防、水利、交通工務等局處長銷假上班。經縣府彙整，苗21線9k、12k及124線23K、24K、龍門隧道口，與124乙線6至7k處因落石、泥流等狀況，暫時無法通行。

縣長鍾東錦剛於臉書發文表示，一晚大雨讓人睡不安穩，既希望可以下在集水區，又怕雨勢過大造成災情，果然一早各地就有許多地方排水不及，淹水地區逐漸擴大。尤其在山區因為多日旱情導致土地乾燥，大雨沖刷力道強勁，土石崩落機率恐怕不小，請周邊居民千萬小心。

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鍾東錦指出，中港溪溪水暴漲，水庫進帳不小，但許多地區的排水無法因應如此大量的瞬間降雨，甚至淹水已達半個輪胎高，部分車輛拋錨水中。因故一早他便與消防局、水利處、交工處等緊盯各地災情，各相關局處同仁也陸續因此銷假返回工作崗位，針對各地災情進行排解疏通。

縣長鍾東錦剛於臉書發文表示，縣府也開設二級災害應變中心，消防、水利、交通工務等局處長銷假上班。（翻攝鍾東錦臉書）

頭份地區淹水。（圖由民眾提供）

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