好康來了！台中國民暨兒童運動中心 4/4兒童免費使用泳池

4月4日兒童可免費使用國民暨兒童運動中心游泳池。（圖：市府提供）

台中市國民暨兒童運動中心明天（4日）兒童節推出限定優惠，當天12歲以下兒童可免費使用游泳池，鼓勵兒童健康過節；運動局長游志祥表示，為落實安全管理原則，兒童入場須由一名成年家長購票陪同下水，共同守護戲水安全，也讓親子同樂。

運動局指出，除游泳池開放兒童免費入場，各國民暨兒童運動中心亦同步推出多元體驗活動與優惠課程，西大墩兒運提供親子攀岩單次免費體驗，北屯東峰兒運推出姓名優惠，凡姓名中含有「兒童節快樂」任一字即可免費入場；港區運動公園亦祭出溜冰場入場半價優惠。

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此外，朝馬國運開放直排輪、花式跳繩、藤球、蛇板及迷你網球等多項免費課程；長春與大里國兒運也策劃闖關活動與擊劍、匹克球等體驗課；南屯國運今年特別舉辦「小鐵人體驗賽」，讓孩子在專業引導下接觸不同運動項目。

針對喜愛表演與律動的孩子，太平與潭子國兒運也推出K-POP、街舞及芭蕾等課程；為營造節慶氛圍，豐原國兒運將舉辦「水陸嘉年華」，打造多元遊戲場域；北區國運則設置免費兒童氣墊及童趣市集，將場館轉化為親子同樂空間，讓運動融入家庭生活日常。

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