週六提防超猛降雨！西半部紫爆「有望舒緩旱象」

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

注意明、後天各地大雨和豪雨！中央氣象署預報，受到這波鋒面影響，明天清晨開始西半部有陣雨或雷雨，且易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨，東半部也有局部短暫陣雨或雷雨，有機會短暫舒緩旱象，但清明節連假期間天氣都非常不穩。

氣象署預報員張承傳表示，這波鋒面帶來的雨勢非常廣泛，西半部各縣市有大雨或豪雨等級，雨勢會持續到週日（5日）白天，鋒面結構才會減弱，雨勢趨緩。

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「明天西半部各地易有短延時強降雨，並持續到週日，且週日白天即使雨勢趨緩，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨」，張承傳表示，下週一（6日）緊接著又有另一鋒面接近，中部以北又轉雨，會有局部短暫陣雨或雷雨。

張承傳說，下週二（7日）受到下一波鋒面影響，加上又有東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區有局部較大雨勢，其它地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

他指出，這波東北季風威力不強，白天溫度降到23度到24度，但晚上的溫度變化不大，各地仍可維持19度到22度，不會特別冷，但白天因為有降雨，所以各地仍能感受到涼意。

張承傳指出，下週三（8日）鋒面才離開，但是當天水氣仍多，中部以北、東北部地區有局部短暫陣雨，其它地區也有零星短暫陣雨；下週四、週五（9日、10日）各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫雷陣雨。

張承傳也提醒，明天和下週一（4日、6日）馬祖有低雲或局部霧影響能見度，請注意，並指出春季天氣變化快速，預報不確定性較大，請注意氣象署最新天氣資訊。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測，未來第一週（4月4日~4月10日）期初到期中受鋒面影響，各地有短暫陣雨或雷雨，西半部有局部較大雨勢。

第一週期末到第二週（4月11日~4月17日）環境水氣減少，但仍有受鋒面影響的機率，中部以北及山區有局部短暫雨。氣象署提醒，未來兩週氣溫偏高，僅鋒面影響期間，各地氣溫略降。春天天氣變化快速，模式掌握能力較低，請隨時留意氣象署署最新預報資訊。

氣象署提醒，週六起天氣很不穩定。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

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