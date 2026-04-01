新北去年出生人數僅降6％ 侯友宜：友善婚育一條龍奏效

少子女化成為嚴峻挑戰，新北市推動友善婚育一條龍政策，鼓勵年輕人生育。（圖由民政局提供）

受到少子女化衝擊，全國2025年新生兒僅剩10.7萬人，連續10年創新低，較2024年降幅達20%，但新北市去年出生人數和前年相比，降幅僅6%。新北市長侯友宜表示，市府跨局處推出友善婚育一條龍政策，包括單身聯誼、凍卵補助、好孕專車、公共托育、平價幼兒園等，希望打造年輕人「敢婚、願生、能養」的幸福城市。

民政局長林耀長今（1）日在市政會議簡報「少子女化─從搖籃出發的安心守護網」專題，他指出，根據內政部統計，2025年台灣新生兒人數僅剩約10.7萬人，較2024年13.4萬人下降幅度達20%，年輕人對於婚育卻步的主因，來自「經濟與住房壓力」、「高昂育兒成本」、「價值觀轉變」以及「職場支持度不足」等因素，不過，新北市2025年的出生人數比2024年減少973人，降幅僅6%，遠低於全台及5都下降幅度20%以上。

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林耀長強調，少子女化並非單一政策可以解決，而是涉及生活型態、社會支持與文化價值的課題，市府透過跨局處整合與制度創新，建構友善婚育環境，今年生育獎勵金加碼至第1胎4萬元、第2胎4.5萬元、第3胎5萬元，單身聯誼場次也結合青年局增加為18場，民政局同一場次步入婚姻的首對佳偶，加碼贈送鑽戒祝福。

另外，參加新北市聯合婚禮後1年內懷孕者，贈送「好孕彌月禮盒」，鼓勵新人主動分享懷孕喜悅，去年10月聯合婚禮至今年3月，已有10對新人提出申請。

此外，目前已有58間宗教團體參與社會局「小衛星計畫」，提供弱勢家庭學子課後輔導，將號召更多宗教團體參與，未來擴及有需求的家庭，成為家長育兒後盾，同時鼓勵各區公所及里長在活動中心優先開辦親子課程或活動，打造社區可親近的親子互動環境。

侯友宜指出，少子女化成為國安問題，新北市推動婚育友善一條龍政策，從婚前的單身聯誼到聯合婚禮，以及婚後的好孕專車、生育獎勵金、公共托育、社會住宅與青年宅、凍精與凍卵補助等，他也責成社會局、教育局持續推動「校校有公托」，研議臨時托育、延長托育擴大服務量能，以及勞工局友善育兒職場的精進措施。

新北市政府舉辦聯合婚禮，針對1年內懷孕者贈送「好孕彌月禮盒」。（記者賴筱桐攝）

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