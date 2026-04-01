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    首頁 > 生活

    流蘇花開如雪景 北市公園「四月雪」爆發

    2026/04/01 11:19 記者何玉華／台北報導
    台北市士林官邸公園、大安森林公園、南港公園、花卉試驗中心、新生公園等處流蘇都已開花，圖為大安森林公園。（圖由台北市公園處提供）

    台北市士林官邸公園、大安森林公園、南港公園、花卉試驗中心、新生公園等處流蘇都已開花，圖為大安森林公園。（圖由台北市公園處提供）

    在艷麗的櫻花、杜鵑花季之後，台北市的街頭及公園樹梢陸續出現如覆一層薄薄白雪的淡雅景緻，不與爭豔的默默盛開，正是流蘇樹花開的季節，士林官邸公園、大安森林公園、南港公園、花卉試驗中心、新生公園等，都可欣賞到「四月雪」般的白色美景。

    台北市工務局公園路燈工程管理處表示，流蘇屬落葉小喬木，原產東亞，流蘇花名稱由來，與它撕裂細長的花瓣彷如古時仕女服飾之流蘇一般飄逸，由於與桂花是近親，流蘇花也具有類似桂花的淡香。流蘇花羽毛狀的圓錐花序，雌雄異株或為兩性花，所以通常栽植流蘇的時候，會在附近多種幾棵以利繁衍。

    公園處表示，台北、桃園、新竹山區都有流蘇蹤影，高速公路旁也常可見到。台北市如士林官邸公園、大安森林公園、南港公園、花卉試驗中心、新生公園等，或是街道旁的行道樹上，都可欣賞到流蘇花的身影。

    公園處說，流蘇的果實成熟由綠轉為紫黑色能供鳥兒食用，木質堅硬還可製成算盤的珠子等器物。而被稱為「四月雪」是因為它盛開時潔白如雪，一來開花時很像白雪堆在樹上的葉子上。二來落花時花瓣隨風飄落，宛如雪花飄下般浪漫。

    流蘇細長的花瓣彷如古時仕女服飾之流蘇一般飄逸，由於與桂花是近親，也有類似的淡香。（圖由台北市公園處提供）

    流蘇細長的花瓣彷如古時仕女服飾之流蘇一般飄逸，由於與桂花是近親，也有類似的淡香。（圖由台北市公園處提供）

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