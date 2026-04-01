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    首頁 > 生活

    學童遭巴頭、踹腳多處傷！高雄特教師被爆不當管教 僅記1申誡

    2026/04/01 07:47 記者黃良傑／高雄報導
    學童多處瘀傷惹議，議員質疑老師不當管教卻僅申誡。（資料照）

    學童多處瘀傷惹議，議員質疑老師不當管教卻僅申誡。（資料照）

    高市傳有國小特教師涉不當管教，對學童巴頭、踹腳等行為，導致學童身上多處傷痕，時間長達2年之久，校方僅處以一支申誡應付，全案被議員陳慧文踢爆，教育局回應，將二度退請學校邀集調查委員重新審核、釐清。

    據了解，該學童於去年10月到資源班上課，被導師發現身上有多處傷痕，關心得知竟是黃姓特教老師用腳踢踹造成，而且學童的大腿內側也有瘀青，作業曾被老師扔擲，還遭巴頭多次。

    議員陳慧文抨擊是「師師相護」，不當管教行為只被處分一支申誡，要求教育局重啟調查。

    教育局昨晚說明強調，有關某教師疑似不當管教案，經了解學校獲知案情後，114年11月5日立即召開校事會議決議受理並成立調查小組，3位委員皆為外聘；調查委員完成調查報告提供學校，於115年1月2日召開考核會決議申誡一次。

    此外，經教育局檢視調查報告後，函請學校針對調查報告疑義及懲處額度部分再次釐清，學校重新召開考核會，決議「維持原處分」。

    教育局將再次退請學校邀集調查委員重新審核，檢視相關事證，教育局並檢核調查報告內容，後續將依相關事證內容依法續處。

    教育局強調已就該案全程督導學校，秉持公正原則積極處理，也已責請學校應針對相關當事人學生，予以輔導等機制，確保學生受教權益與身心發展。

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