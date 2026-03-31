土石方之亂中市議員籲增堆置場 都發局：已盤點12處公有暫置場

土資場因全流向管理新制上路後，後端去化不易，台中市都發局正盤點臨時堆置場。（市府提供）

中央今年開始推動營建剩餘土石方全流程去化策略，管制土石流量，造成很多營造商不敢亂倒也影響工程，市議會今天多位市議員要求市府儘速提供土石的堆置場，以免影響整個公共工程及營建工地的工期。

都發局長李正偉回應，已盤點12處公有暫置場，進行異地暫置，未來還會增加，另外強化跨縣市區域合作如彰濱產業區及苗栗縣另配合中央在台中港填海造陸等大型工程，作為中部地區最終去化場所，預計最快9月底開始收土。

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市議員陳文政指出，近來的土石方之亂，讓整個清運費用大漲，擔心台中市眾多公共工程流標是否因為土石方之亂。

議員陳廷秀則反對將土石方最終去化場設在海線，海線已有污染的中火，恐再度淪為三等公民。

議員林祈烽表示，支持市府提出異地暫置方案，但市府承辦人都沒有經驗，應加強訓練，且運砂石的卡車只有2成裝GPS，應加強輔導。

議員李中建議，都發局提出剩餘土石方執行異地臨時暫置查核辦法，但必須限期移走，無法作為最終去化場所，不如向中央申請台中港區內填海，徹底解決問題。

鄭功進、李天生、楊大鋐、林霈涵等市議員也要求市府對土方堆置要提出解決方法。

李正偉表示，公共建設的土方有公共建設土方堆置場，只有私營業者才須面對土石堆置問題。

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