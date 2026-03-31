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    首頁 > 生活

    台北天文館年度特展《銀河不可思議之旅》開展 帶你沉浸式探索宇宙

    2026/03/31 09:57 記者甘孟霖／台北報導
    台北天文館年度特展展《銀河不可思議之旅》即日起開展。（台北天文館提供）

    台北天文館年度特展展《銀河不可思議之旅》即日起開展。（台北天文館提供）

    台北天文館年度特展《銀河不可思議之旅》即日起開展，邀請民眾跟著特展角色「露卡」與「芙蕾」的腳步，從仰望星空的好奇出發，展開一場認識銀河的探索旅程，展期至10月11日免費參觀，另有闖關集章活動可兌換精美贈品。

    台北天文館表示，本次特展由東西方與南北半球的星空神話與傳說談起，並介紹不同時代中人類詮釋銀河的各種想像，接著觀眾將進入如夢似幻的「星光過道」，在鏡面與燈光構成的無限星點空間中穿越星河，並走入大型環景投影的沉浸式銀河劇場，從宏觀視角感受銀河與宇宙的浩瀚。

    展覽後半段則介紹現代天文學研究銀河系最重要的任務之一—「蓋亞」太空望遠鏡，透過動態模型、互動展示與影像內容，認識天文學家如何測量與描繪銀河系中18億顆恆星的位置與運動，並了解銀河系的大小、結構與演化歷史。

    此外，展覽也整理四季銀河觀賞重點，介紹世界各地與台灣的銀河觀測地點，讓觀眾了解銀河的故事與科學後，也能走入真實星空尋找夜空中的銀河。

    天文館指出，特展展期自3月31日起至10月11日止，於臺北天文館1樓特展室展出，免費參觀。展覽期間另設有Web AR闖關集章活動，完成任務可兌換精美贈品。更多展覽資訊，可洽天文館官網。

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