台北天文館年度特展《銀河不可思議之旅》開展 帶你沉浸式探索宇宙

台北天文館年度特展展《銀河不可思議之旅》即日起開展。（台北天文館提供）

台北天文館年度特展《銀河不可思議之旅》即日起開展，邀請民眾跟著特展角色「露卡」與「芙蕾」的腳步，從仰望星空的好奇出發，展開一場認識銀河的探索旅程，展期至10月11日免費參觀，另有闖關集章活動可兌換精美贈品。

台北天文館表示，本次特展由東西方與南北半球的星空神話與傳說談起，並介紹不同時代中人類詮釋銀河的各種想像，接著觀眾將進入如夢似幻的「星光過道」，在鏡面與燈光構成的無限星點空間中穿越星河，並走入大型環景投影的沉浸式銀河劇場，從宏觀視角感受銀河與宇宙的浩瀚。

請繼續往下閱讀...

展覽後半段則介紹現代天文學研究銀河系最重要的任務之一—「蓋亞」太空望遠鏡，透過動態模型、互動展示與影像內容，認識天文學家如何測量與描繪銀河系中18億顆恆星的位置與運動，並了解銀河系的大小、結構與演化歷史。

此外，展覽也整理四季銀河觀賞重點，介紹世界各地與台灣的銀河觀測地點，讓觀眾了解銀河的故事與科學後，也能走入真實星空尋找夜空中的銀河。

天文館指出，特展展期自3月31日起至10月11日止，於臺北天文館1樓特展室展出，免費參觀。展覽期間另設有Web AR闖關集章活動，完成任務可兌換精美贈品。更多展覽資訊，可洽天文館官網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法