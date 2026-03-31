嘉義市推國旅補助 旅館公會籲業者勿惡意調漲

嘉義市政府推出國旅補助。（資料照）

嘉義市政府為提振觀光，推出「玩嘉攻略大方送」國旅自由行補助活動，來嘉義市住宿每房每晚最高折抵1000元，為避免出現「先提價、再折抵」的情形，傷害消費者信心和地方形象，嘉義市旅館商業同業公會理事長李啓光呼籲業者不惡意調漲、透明化資訊，維持房價透明與穩定，才是永續經營的王道。

嘉義市政府自籌2000萬元經費推出國旅自由行補助，4月13日中午起至6月30日，國人入住嘉義市合法旅宿，不分平日假日，每晚每房補助上限1000元，民眾可上「玩嘉攻略大方送」網站登錄。

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李啓光說，這是對在地旅宿業者的強力支持，但政府美意是否能轉化為對旅客的實惠，關鍵在旅宿經營者的手中；誠信是最好的旅遊地圖，過去在各種旅遊補助期間，偶爾傳出部分業者「先提價、再折抵」的情形，「看得到、吃不到」的心理落差，傷害消費者的信任，抹煞城市辛苦建立的形象。

李啓光說，飯店面臨著人力與原物料成本上漲的壓力，但在補助熱潮中，當旅客發現1000元是真實減免而非數字遊戲，將感受到嘉義市的熱誠與厚道。

李啓光表示，1000元補助款應是業者爭取「回頭客」的最佳時機，若能維持原有的優質價格，再加上精緻的服務，旅客省下的預算將會轉化為在文化路夜市的小吃消費、在市立美術館的藝文體驗及在社群媒體上自發性的好評推薦。

李啓光認為，嘉義市已從過去的「路過」變成現在的「專程到訪」，為讓城市的美好被更多人看見，呼籲合法旅宿夥伴不惡意調漲，守住價格紅線，讓補助款真正落入消費者的口袋；透明化資訊，清晰標示補助後的房價，減少溝通誤會；補助有名額限制，但「口碑」沒有限額，盼業者攜手合作，讓旅客感受到嘉義市的熱情與誠意。

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