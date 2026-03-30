苦等20年！屏南快速公路進二階環評 最快1.5年結果出爐

屏南快將銜接現88快竹田端延伸。（記者陳彥廷攝）

屏南快預定路廊。（南工分局提供）

眾所矚目的屏南快速公路今天在潮州鎮公所啟動首場二階環評說明會，許多關心進度的鄉親到場，公路局簡報強調本案範圍大，因此進入二階環評程序，而當初考量的C1路線，除了建造金額大幅減少200多億外，最快1年半就可完成環評。

屏南鄉親爭取超過20年的「屏南快速公路」，2月通過第一階段環評後，公路局南工分局即啟動二階環評程序，今天在潮州鎮公所舉辦說明會，明天將移師獅子鄉公所，公路局簡報中與上次內容差異不大，現場無人提問，不少人會後直指重點就是齊心推動，「早日施工早日完工」。

屏南快規畫從現有台88快速公路竹田端口銜接，經潮州、新埤、枋寮、枋山、獅子、海口及車城共8處交流道，長度約65.55公里，預估工程經費達1744億元，現有路廊中受工程的環境影響將進行仔細評估。

屏東縣交旅處長黃國維表示，二階環評本身因為要進行1年4季的調查，加上前置作業及後續整理，最快也要1年半至2年，縣府立場就是希望時程能縮短，盡快動工，不但能解決假日屏鵝公路的塞車狀況，也能強化屏南地區整體交通路網的韌性與安全性。

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