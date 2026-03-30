清明連假國5從早塞到深夜 高公局教「1招」往返省30分以上

往返東部利用國道客運，節省30-40分鐘。（高公局提供）

這週五就是清明連假，高速公路局表示，前往宜花東地區車潮將大增，根據歷年清明節連假大數據資料研判，預估國5南向尖峰期間為連假第1、2天，車流多集中在上午5時至下午5時，國5北向連假第2至4天車流則從上午9時湧現並持續至深夜，建議用路人可多搭乘公共運輸分流，預估搭乘大客車往返北宜可較自行開車約節省30分鐘以上。

高公局表示，為鼓勵用路人搭乘公共運輸，代替自行開車，假期間多項國5大客車優先通行措施將照常實施，如石碇南向入口開放大客車通行路肩銜接爬坡道、石碇南向爬坡道限大客車通行，以及羅東、宜蘭、頭城北入匝道大客車專用道、北向宜蘭至頭城機動開放路肩供大客車通行並實施主線儀控供大客車優先通行等；此外，石碇南入封閉期間，將改為大客車專用入口，不影響大客車通行。

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高公局續指，另為紓解尖峰車流，高公局規劃實施尖峰時段石碇及坪林南向入口匝道封閉、蘇澳至頭城北向入口高乘載管制及匝道儀控等措施。最後，提醒民眾於鄰近國道處祭祖掃墓時，切勿任意燃燒雜草和讓冥紙飛揚，以避免燃燒產生的濃煙，飄散至國道而影響行車視線。

清明節連續假期國5疏導措施。（高公局提供）

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