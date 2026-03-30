砸12.5億建造花博外埔園區閒置多年 近年最大活動是「斯巴達障礙跑」

外埔園區樂農館。（記者歐素美攝）

台中市政府斥資12.5億元，打造花博外埔園區，卻長期閒置，引發外界質疑市府活化不力，農業局表示，外埔園區相繼舉辦世界花卉博覽會及世界蘭花會議後，委外營運雖遭波折，但每月仍提供國軍演訓，去年也提供運動局舉辦斯巴達障礙跑競賽，並非完全閒置，最近辦理ROT招標，也有兩家業者投標，顯示外埔園區仍有其吸引力與有機會活化。

台中市議員施志昌表示，外埔園區淪為國軍演訓或短期賽事的「臨時空地」，顯見市府根本無能解決空間閒置問題，農業局宣稱的活動多屬點綴式的短期租借，只是在營造活用假象，完全無法創造場館應有的12.5億元建設價值，不僅讓公帑打水漂，更讓偏鄉發展原地踏步。

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施志昌強調，園區不應只是被動招商，市府應主動介入，將其轉型為「農業科技與環境教育實踐基地」，結合大甲、大安、外埔的在地農業優勢，導入青創農產加工與電商物流，同時應先行編列預算完善智農館等場館的基礎硬體改善，降低後續廠商進入門檻，才能真正發揮產業動能，活絡地方經濟。

市議員李文傑則表示，多次在議會質詢要求市府加速外埔園區活化，目前已啟動ROT促參前置作業，要求農業局加快招商進度，避免場館持續閒置，同時強調在招標甄選廠商時須嚴格把關，避免重蹈覆轍，儘速發揮整體效益。

花博外埔園區佔地面積約16.1公頃，園區內有「智農館」及「樂農館」兩座永久場館，農業局於2021年底與廠商簽訂15年契約，業者規劃「小熊藝術村農創園區」，不料，業者試營運即後於2023年11月無預警停業。

農業局表示，因業者一直未能依投資計畫辦理營運，雙方於2024年5月17日終止契約，因業者向財政部提起履約爭議，目前還在調解中；強調園區從未真正閒置，除每月提供陸軍特戰訓練中心進行國軍演訓，去年運動局也利用園區舉辦斯巴達賽事，吸引國內外近3000人參加。

花博外埔園區佔地16多公頃。（記者歐素美攝）

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