台南博物館全攻略 兒童節連假4大館舍推免費優惠

兒童節連假臺南博物館全攻略，4大館舍推免費優惠與多元體驗。（圖由台南市政府提供）

迎接兒童節連假，台南市立博物館系統串聯南瀛天文館、左鎮化石園區、噍吧哖文化園區，及山上花園水道博物館，於4月3至6日推出系列親子活動，特別祭出12歲（含）以下兒童憑證可免費入園或參觀指定展館。

市長黃偉哲表示，南市博下轄博物館特別推出12歲（含）以下兒童憑相關證明文件可免費入館參觀等優惠措施，透過4大館舍跨域整合，從宇宙科學到史前文化，再到地方歷史與環境教育，讓孩子在多元場域中探索學習，培養觀察力與探索精神。

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文化局局長黃雅玲指出，各館舍活動各具亮點。南瀛天文館推出「星際探索隊集合」系列活動，以「水」為主軸規劃全新星象劇場影片《H2O─水的星際旅行》、水火箭體驗及互動遊戲區，並於4月4日辦理夜間觀測與天文講座。

山上花園水道博物館推出「花園．水道．藝術的巡禮之路」春之藝術園遊會，以公共藝術為核心，串聯手作體驗、繪本劇場及生態藝術活動，透過藝術巡禮紀念卡引導親子走訪各體驗據點，在百年水道場域中認識水資源歷史與環境永續概念。

左鎮化石園區結合史前主題，兒童免費入園，每日限量發放KOKO紀念筆，吉祥物不定時現身互動，推出多項商品優惠。噍吧哖文化園區以「噍吧哖事件」設計定向闖關體驗，透過解謎探索引導親子認識地方歷史，提供兒童專屬限量紀念禮。

台南市立博物館館長何秋蓮表示，透過整合4大館舍資源，天文科學、史前探索、歷史闖關與藝術互動等多元內容，打造寓教於樂的連假行程，不僅展現台南文化場館多元特色，也讓親子在遊戲與體驗中學習成長，連假走訪台南留下難忘回憶。

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