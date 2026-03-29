三峽綠茶季碧螺春飄酒香 展現茶金創新魅力

2026三峽綠茶季透過春日野餐場域、親子互動體驗，將茶文化帶入校園與日常生活情境，提升活動的參與感與生活感。（記者黃政嘉攝）

台北大學昨、今天舉辦「2026第六屆三峽綠茶季－春萌無限」，除了聚集在地茶農展售、茶文化展示、小農市集與休閒體驗，校方今天更首度發表、推出三峽碧螺春與樹林酒廠跨界聯名的特調新品「星旋酒」，展現農產加工加值與創新行銷的潛在可能性，進一步擦亮三峽作為「台灣綠茶故鄉」的金字招牌。

台北大學在此屆活動集結新北市農業局、三峽區農會、在地茶農與地方團隊，透過茶文化展演、生活體驗及在地小農市集等多元形式，展現三峽茶產業的品牌塑造、文化推廣與場域經營特色。

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校方說明，本屆綠茶季首度推出三峽碧螺春與樹林酒廠跨界聯名的特調新品「星旋酒」，即日起可在樹林酒廠實體店面或官網購買，活動同時融入「四金一陶」概念，串聯「綠金」茶葉、「藍金」藍染、「黑金」煤礦、「紅金」紅麴及「陶瓷」等地方文化元素，讓參與民眾在茶香中深刻認識三峽深厚的產業脈絡與地方風貌。

台北大學校長林道通表示，台北大學不僅致力於地方學研究，也持續肩負在地社會實踐的重要角色，透過三峽綠茶季陪伴地方產業發展，逐步建立具在地特色的節慶品牌，朝打造兼具人文底蘊與永續精神的「北大文化城」邁進。

為讓茶文化融入日常生活，綠茶季也透過春日野餐場域、親子互動體驗、露天電影院及在地市集等設計，將茶文化帶入校園與日常生活情境，校方後續也將延續本屆綠茶季成果，規劃辦理「茶文化與品飲實作班」系列課程，帶民眾深入了解茶文化之美，相關資訊可至活動官網（https://dce.ntpu.edu.tw/list.php?p=3152）查詢。

新北市農業局長諶錫輝指出，三峽是新北重要茶產區，農業局長期透過政策輔導、資源整合與品牌推廣，支持地方特色農業穩定發展，未來農業局將持續扮演支持與串聯角色，協助三峽茶文化持續深化、地方品牌穩健發展。

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台北大學串聯三峽碧螺春與樹林酒廠跨界聯名推出特調新品「星旋酒」，展現農產加值與創新行銷的潛在價值。（記者黃政嘉攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2026三峽綠茶季集結94攤在地農產、茶品及特色品牌，完整呈現三峽地方產業與生活文化樣貌。（記者黃政嘉攝）

台北大學攜手新北市府，透過三峽綠茶季陪伴地方產業發展，逐步建立具在地特色的節慶品牌。（記者黃政嘉攝）

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