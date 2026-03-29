乖孫讀報紙乎阿公阿嬤聽 祖孫台語共學溫馨超萌

幼兒園小朋友雖然識不到幾個字，仍在阿公阿嬤的教導下，以稚嫩的童音台語讀唸文章，場面十分溫馨有趣。（記者蘇福男攝）

高市岡山圖書分館今天上午舉辦「乖孫讀報紙乎阿公阿嬤聽」活動，有幼兒園小朋友雖然識不到幾個字，仍在阿公阿嬤的教導下，以稚嫩的童音台語讀唸文章，場面十分溫馨有趣。

為強化母語傳承及使用，文化部推出培育「台語家庭」計畫，鼓勵跨世代共學台語，岡山圖書分館連續2年舉辦「乖孫讀報紙乎阿公阿嬤聽」活動，讓小朋友以讀報紙方式，輕鬆學說台語，同時增進祖孫情感。

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今天共有11名國小中、低年級小朋友參加，其中2人是幼兒園大班，有小朋友的爸爸是英文家教老師，也有小朋友的媽媽在法院上班，阿公是皮影戲達人，有表姊妹、姊弟檔相招來報名，也有去年參加後意猶未盡，苦等一年再前來共襄盛舉。

館方特地擺出「鎮館」懶人沙發椅，方便小朋友和阿公阿嬤或坐或躺念讀書報，小朋友打開報紙唸唸有詞，以流利順暢的台語讀報，雷沛妤和邱佩佳雖然還是幼兒班，但表現一點也不輸給大哥哥、大姊姊，2人唸完文章博得滿堂彩。

岡山圖書分館主任朱品錡表示，文化部持續推廣「台語學習家庭」和「台語文化家庭」活動，相關訊息請參考高雄市立圖書館網站https://www.ksml.edu.tw/。

高市岡山圖書分館今天上午舉辦「乖孫讀報紙乎阿公阿嬤聽」活動，小朋友打開報紙唸唸有詞，以流利順暢的台語讀報。（記者蘇福男攝）

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