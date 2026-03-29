彰化139線櫻花大道大爆「花」 綠色公路抹彩妝

大彰路櫻花大爆發，粉色系、紅色系的櫻花爭妍鬥豔。（圖由米諾斯提供）

賞櫻秘境！彰化縣芬園鄉與南投縣交界的139線大彰路，長達2公里的500棵櫻花樹大開8成，由八重櫻、河津櫻及富士櫻3大品種組成的「櫻花大道」，沿線粉色系、紅色系的櫻花爭妍鬥豔，綠色公路抹上春天的彩妝，讓往來的自行車友驚艷，直呼「超浪漫」。

139線的「櫻花大道」，是由有「櫻花張」美譽的神農獎得主張洲府於10多年前捐贈，共種植八重櫻、河津櫻及富士櫻3大品種逾500棵，均是由他改良的平地熱帶櫻花。

請繼續往下閱讀...

「哇，好美的櫻花！」最近有不少遊客、單車族造訪「櫻花大道」，被沿線盛開的河津櫻、八重櫻、富士櫻所吸引，紛紛停車駐足賞花或拍照。有車友說，這些櫻花每年此時盛開冒出深紅、粉紅花朵，為綠色公路景觀增色不少，他們騎到這裡時都會刻意放慢車速，欣賞櫻花美景，忘了疲累。

生態攝影師米諾斯說，139線沿線櫻花大爆發，目前已大開8成，花期預計到清明節達到最高峰，盛開的櫻花爭妍鬥豔，令人賞心悅目，歡迎民眾把握機會前來賞櫻，一旦錯過要等明年了。

「櫻花大道」沿線粉色系、紅色系的櫻花爭妍鬥豔，綠色公路抹上春天的彩妝。（圖由米諾斯提供）

大彰路櫻花大爆發，賞櫻正是時候。（圖由米諾斯提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法