為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東縣「好客全能王」爭霸賽 學童客語說故事、打嘴鼓

    2026/03/28 21:01 記者陳彥廷／屏東報導
    第一屆屏東縣長盃客家藝文競賽「好客全能王：文武雙全爭霸賽」今天在竹田的客家文化中心登場，學童「客語說故事」、「客語打嘴鼓」。（屏東縣政府提供）

    第一屆屏東縣長盃客家藝文競賽「好客全能王：文武雙全爭霸賽」今天在竹田的客家文化中心登場，學童「客語說故事」、「客語打嘴鼓」。（屏東縣政府提供）

    屏東縣政府推動母語生活化、鼓勵縣內學童展現多元學習成果，今年首度舉辦縣長盃客家藝文競賽「好客全能王：文武雙全爭霸賽」，首場今天在竹田的客家文化中心登場，全縣幼兒園及國小共43隊優秀選手透過「客語說故事」與「客語打嘴鼓」兩大主題，展現自信、活潑的客家聲韻，為客家藝文盛事揭開序幕。

    首波賽事聚焦客語口說藝術，「客語說故事」組別完整涵蓋了幼兒園組、國小低、中、高年級組，客語教育向下扎根，讓孩子們用母語講述家鄉故事與客家典故；而考驗默契與節奏感的「客語打嘴鼓」讓參賽學童笑翻天，幼兒園組與國小組學童們透過逗趣對白與誇張肢體，展現客家語言特有的客式幽默與智慧。

    屏東縣政府客家事務處說，透過口說藝術、文字創作與生活數學等多元競賽形式，鼓勵學生在舞台上勇敢運用客語表達想法，同時培養語文能力與邏輯思維，讓學習從課堂延伸至生活，象徵著「客家話」不僅僅是老一輩語言，更是孩子生活中的一部分，接下來4月25日還有全台首創的「客家生活數學競賽」與「六堆作文比賽」登場，推動客語跨領域的應用及傳承。

    第一屆屏東縣長盃客家藝文競賽「好客全能王：文武雙全爭霸賽」在竹田的客家文化中心開賽。（屏東縣政府提供）

    第一屆屏東縣長盃客家藝文競賽「好客全能王：文武雙全爭霸賽」在竹田的客家文化中心開賽。（屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播