屏東縣「好客全能王」爭霸賽 學童客語說故事、打嘴鼓

第一屆屏東縣長盃客家藝文競賽「好客全能王：文武雙全爭霸賽」今天在竹田的客家文化中心登場，學童「客語說故事」、「客語打嘴鼓」。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府推動母語生活化、鼓勵縣內學童展現多元學習成果，今年首度舉辦縣長盃客家藝文競賽「好客全能王：文武雙全爭霸賽」，首場今天在竹田的客家文化中心登場，全縣幼兒園及國小共43隊優秀選手透過「客語說故事」與「客語打嘴鼓」兩大主題，展現自信、活潑的客家聲韻，為客家藝文盛事揭開序幕。

首波賽事聚焦客語口說藝術，「客語說故事」組別完整涵蓋了幼兒園組、國小低、中、高年級組，客語教育向下扎根，讓孩子們用母語講述家鄉故事與客家典故；而考驗默契與節奏感的「客語打嘴鼓」讓參賽學童笑翻天，幼兒園組與國小組學童們透過逗趣對白與誇張肢體，展現客家語言特有的客式幽默與智慧。

請繼續往下閱讀...

屏東縣政府客家事務處說，透過口說藝術、文字創作與生活數學等多元競賽形式，鼓勵學生在舞台上勇敢運用客語表達想法，同時培養語文能力與邏輯思維，讓學習從課堂延伸至生活，象徵著「客家話」不僅僅是老一輩語言，更是孩子生活中的一部分，接下來4月25日還有全台首創的「客家生活數學競賽」與「六堆作文比賽」登場，推動客語跨領域的應用及傳承。

第一屆屏東縣長盃客家藝文競賽「好客全能王：文武雙全爭霸賽」在竹田的客家文化中心開賽。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法