鳳山高中校友回娘家 獲贈神秘「生日百元鈔」出動警察北高全程護鈔

鳳中每位校友獲贈專屬的「生日百元鈔」全場驚喜連連！（鳳中提供）

國立鳳山高中今（28）天校慶舉辦85級校友畢業30年「校友回娘家」，共278位校友從世界各地返校齊聚一堂，創下歷年同屆返校參加校慶人數新高紀錄，每位校友還獲贈專屬的「生日百元鈔」全場驚喜連連！有人還感動落淚！為了讓這份珍貴的大禮平安送達，2名護鈔員警從台北跟到高雄，順利完成任務！

鳳山高中校長吳曉暢表示，往年最多有100位校友回來，今年報名278位，是歷年最多人，這次校友回娘家活動總召黃照智，經營事業之餘，2年前開始展開一場「尋人計畫」，自掏腰包從北到南搭高鐵找校友，充滿熱忱及執行能力。

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這些同學有人從美國帶著全家人專程飛回台灣，有當年帶班的導師特地從馬來西亞回來，還有一位母親穿著繡有女兒名字學號的制服，代替已過世的女兒走進校園參加這場同學會。

餐會現場，再加發一份每位校友專屬的「生日百元鈔」禮物。黃照智說，透過許多「貴人相助」，蒐集到參加校友回娘家同學生日數字相同的百元鈔票，這些真正流通的鈔票，和校友6碼的年月日生日數字完全一樣，全部加起來100多萬元。

為了保護這些得來不易的生日百元鈔，黃照智還申請護鈔，原本警局不受理，但他說明蒐集這些百元鈔的初衷，警局認為這確實具有特殊意義，特別調派2名警員一路從台北搭高鐵護送至高雄。

鳳中校友回娘家活動共有278位校友從世界各地返校齊聚一堂。（鳳中提供）

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