為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳山高中校友回娘家 獲贈神秘「生日百元鈔」出動警察北高全程護鈔

    2026/03/28 19:28 記者蔡清華／高雄報導
    鳳中每位校友獲贈專屬的「生日百元鈔」全場驚喜連連！（鳳中提供）

    鳳中每位校友獲贈專屬的「生日百元鈔」全場驚喜連連！（鳳中提供）

    國立鳳山高中今（28）天校慶舉辦85級校友畢業30年「校友回娘家」，共278位校友從世界各地返校齊聚一堂，創下歷年同屆返校參加校慶人數新高紀錄，每位校友還獲贈專屬的「生日百元鈔」全場驚喜連連！有人還感動落淚！為了讓這份珍貴的大禮平安送達，2名護鈔員警從台北跟到高雄，順利完成任務！

    鳳山高中校長吳曉暢表示，往年最多有100位校友回來，今年報名278位，是歷年最多人，這次校友回娘家活動總召黃照智，經營事業之餘，2年前開始展開一場「尋人計畫」，自掏腰包從北到南搭高鐵找校友，充滿熱忱及執行能力。

    這些同學有人從美國帶著全家人專程飛回台灣，有當年帶班的導師特地從馬來西亞回來，還有一位母親穿著繡有女兒名字學號的制服，代替已過世的女兒走進校園參加這場同學會。

    餐會現場，再加發一份每位校友專屬的「生日百元鈔」禮物。黃照智說，透過許多「貴人相助」，蒐集到參加校友回娘家同學生日數字相同的百元鈔票，這些真正流通的鈔票，和校友6碼的年月日生日數字完全一樣，全部加起來100多萬元。

    為了保護這些得來不易的生日百元鈔，黃照智還申請護鈔，原本警局不受理，但他說明蒐集這些百元鈔的初衷，警局認為這確實具有特殊意義，特別調派2名警員一路從台北搭高鐵護送至高雄。

    鳳中校友回娘家活動共有278位校友從世界各地返校齊聚一堂。（鳳中提供）

    鳳中校友回娘家活動共有278位校友從世界各地返校齊聚一堂。（鳳中提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播