桃園大廟景福宮聯合婚禮！33對新人姓名入疏文 浪漫擁吻

景福宮集團結婚，最後由新郎熱吻新娘，為婚禮劃上完美句點。（記者謝武雄攝）

桃園大廟景福宮創廟至今已281年，2020年12月從霞海城隍廟分香月老供奉至今，已經成為全台最受歡迎十大月老廟之一，每年未婚聯誼活動吸引大批男女參加，今年首度舉辦「聯合婚禮」，33對新人報名，婚禮融入宗教儀式，由法師念疏文，33對新人姓名也寫入疏文，祈求月老祝福新人，典禮結束後，新人互相擁吻，現場洋溢溫馨與喜悅。

聯合婚禮是今天下午2點在景福宮前廣場舉行，主辦單位安排新人們在桃園區中正路信用合作社大禮堂化妝，向桃園客運租電動巴士接送新人，巴士還比照結婚禮車，掛上紅綵帶、可愛小熊情侶、大大的「囍」字，禮車還在桃園市區環繞，鞭炮聲此起彼落，讓民眾分享喜氣；集團結婚現場，只見新人親密的握者對方的手走入紅地毯，雙方主婚人及親友團也到場見證，其中有不少新人說，之前參加景福宮未婚聯誼才結識，如今參加景福宮的集團結婚，顯得格外有意義。

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桃園市副市長蘇俊賓、景福宮主委簡征潭分別代表市府及景福宮祝福33對新人結成連理；蘇俊賓說，此次景福宮舉辦聯合婚禮，不僅秒殺，甚至還有來自高雄新人，也祝福他們白頭偕老、永浴愛河。

簡征潭說，首度舉辦聯合婚禮，期盼藉由傳統宗教力量，為新人獻上最誠摯的祝福，也感謝文化基金會顧問簡馨泓策劃執行活動，大廟準備豐富賀禮致贈每對新人；同時安排摸彩活動，獎項內容豐富包含雙人旅遊機票等大獎，家電產品。

景福宮聯合結婚，由法師念疏文，祈求月老保佑這33對新人白頭偕老。（景福宮提供）

景福宮集團結婚，安排新人走上紅地毯。（景福宮供）

景福宮集團結婚，最後由新郎熱吻新娘，為婚禮劃上完美句點。（記者謝武雄攝）

景福宮集團結婚，最後由新郎熱吻新娘，為婚禮劃上完美句點。（記者謝武雄攝）

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