面試即上場！屏東青年實習媒合會 41家企業提供逾250個職缺

屏縣推出「屏青實習超有薪」計畫，今日舉辦實習媒合會。（記者羅欣貞攝）

屏東縣政府今（28日）在勞動暨青年發展處，舉辦「屏青實習超有薪」實習媒合會，共邀集41家企業參與，提供逾250個實習職缺，吸引約120名青年到場應徵。

本計畫提供15至29歲設籍或就學於屏東的青年參與實習機會，企業須提供160小時以上實習職缺並依法給薪。青年完成實習後可申請實習津貼，最高1萬元（完成320小時實習），若轉任正職並符合資格，可申請留任獎勵金及穩定就業補助，總計最高共可獲9.4萬元。

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屏東縣府勞動暨青年發展處長李雨蓁表示，「屏青實習超有薪」計畫去（2025）年起推動，透過建置青年實習平台，整合在地企業職缺資源，打造青年探索職涯與累積實務經驗的重要管道。本次媒合會邀集食品科技、生技醫療、觀光旅宿、製造加工及服務業等多元產業參與，包含溢泰實業、銘榮元實業、屏東環球購物中心等在地代表性廠商，提供青年多元實習機會，提前布局未來職涯。

現場除企業面試外，也規劃「職人講堂」、「CPAS職業適性診斷測驗」及「履歷健檢」等多元職涯輔導服務，透過專業引導協助青年盤點自身優勢與興趣，提升求職競爭力。

勞青處說明，「屏青實習超有薪」透過實習平台與實體媒合活動雙軌推動，逐步建立「實習—就業—留任」的人才培育鏈結。媒合會初步媒合成果亮眼，顯示青年對在地發展具高度意願，也反映出企業對青年人才需求持續提升，有助於促進地方產業與青年發展雙贏。

臺灣獨角獸創意公司執行長黃耀寬表示，公司與國內外IP有豐富合作經驗，數位行銷的工作就算在南部也能做得很好，盼透過該計畫找到有興趣有創意的青年加入。多家企業也指出，已成功與青年建立初步合作意向，對後續人才招募具有實質助益。縣府歡迎更多青年及企業加入「屏青實習超有薪」行列，可上網至「屏東青航站」填寫申請表。

屏縣府勞青處舉辦「屏青實習超有薪」實習媒合會，企業與青年踴躍參與。（記者羅欣貞攝）

面試與交流互動熱絡。（記者羅欣貞攝）

現場也提供「履歷健檢」等多元職涯輔導服務。（記者羅欣貞攝）

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