塑膠袋之亂！高市府稽查38處市場未發現短缺

高市府強調，各商圈未出現塑膠袋短缺情事。（資料照）

針對近日市場反應民生塑膠用品供應波動的「塑膠袋之亂」，高市府昨（27）日由副秘書長張家興主持「物價穩定小組會議」，並實地走訪包括鳳一、三和等38處公民有市場，據掌握，目前高雄市場整體物價尚無異常調漲現象，各商圈營運也未出現塑膠袋短缺情事。

張家興昨協同消保室、主計處、經發局等局處，全面掌握產業受影響情形，配合中央政府各項穩定政策，建立即時掌握市場物價波動監控機制，並以商圈及傳統市場為關注重點，主動對接高雄本地供應業者，支援短期缺口，呼籲市民與餐飲店家安心，切勿過度恐慌。

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市府各局處也立即展開實地訪查與監測行動。其中，為防止有心業者趁機哄抬物價，消保官已完成3家供應鏈業者實地稽查；經發局也同步啟動大規模巡查，從昨日起實地走訪包括鳳一、三和等共38處公民有市場。據掌握，目前高雄市的市場整體物價尚無異常調漲現象，各商圈營運也未出現塑膠袋短缺情事。

經發局並主動對接在地包材製造業供應商，隨時掌握產能動態。經發局強調，中央已於26日啟動相關機制，由經濟部、公平會、法務部等成立跨部會小組，進行市場稽查以保持市場秩序，並表示目前下游民生所需的塑膠用品，各大零售通路庫存充足，供貨正常。

高市府表示，將持續嚴防囤積與哄抬行為，並與行政院跨部會「物價聯合稽查小組」保持密切聯繫，必要時將啟動聯合稽查。民眾若發現有物價哄抬等異狀，可即時向市府反映，將第一時間介入處理，確保物價平穩。

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