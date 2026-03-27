「解癮反毒教育展」東部開展 教部研議毒品唾液快篩入校

教育部主辦「解癮-解開毒品上癮的真相」反毒教育特展，今天在花蓮開幕。（記者花孟璟攝）

吸毒5年、10年後會變成什麼樣子？教育部「解癮－反毒教育特展」今起在花蓮文創園區開幕，現場透過AI影像即時合成，能看見吸毒後皮膚加速老化的模樣，讓孩子驚呼「好醜」！與會的教育部司長表示，正研議修改規定，預計下半年將在校園引進毒品唾液快篩，強化依託咪酯類毒品反制能量。

出席的教育部學務及特教司副司長許嘉倩說，教育部今年正研議修改規定，將「毒品唾液快篩」引入校園，希望改善傳統尿檢對於新興藥物「依託咪酯」這類作用時間短、代謝速度快的毒品，尿檢容易驗不出來的問題，如發現學生成癮，也將透過諮商輔導機制、轉介治療，協助學生擺脫毒品危害。

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教育部、中信反毒教育基金會、花蓮縣府共同推動新世代反毒策略行動綱領，今天起在花蓮文創園區第17棟舉辦反毒教育特展，開幕活動有來自全國各縣市校外會、國高中校長及市區東華附小、幼兒園小朋友參加；現場5大核心展區，從成癮的誘惑、沉淪、失控至新生，透過成癮者的真實生命故事、搭配實境解謎遊戲「記憶特務」，解鎖毒品成癮真相，中信兄弟的Passion Sisters的貴貴等4名啦啦隊女孩也陪孩子一起認識毒品危害。

現任職中信反毒教育基金會副董事長的前警政署長王卓鈞說，反毒是一條漫長的路，10年來透過反毒教育展，以科技互動展區吸引學生及家長認識毒品危害，從數據看毒品犯罪已有下降趨勢，但詐騙案件增加，現場也設置防詐騙專區，聚焦學生最易遇到的詐騙樣態包括遊戲點數、假網拍、購物等詐騙模式，希望學生及家長都能遠離毒害、防範詐騙。

教育部指出，近年結合警政單位、中信集團、紙風車劇團等官、民間單位共同合作，透過入校宣導、展覽及戲劇演出、讓青年學子更能理解毒品如何影響人體，造成危害，「解癮－解開毒品上癮真相」反毒教育特展在花蓮的展期將持續至5月23日。

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毒品入侵校園也會透過果凍、毒咖啡包、糖果等形式進入校園。（記者花孟璟攝） ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

現場的AI攝影機可以馬上演算出鏡頭拍到的學子，在吸毒5年、10年後的模樣，讓學生驚呼不已。（記者花孟璟攝）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的貴貴、汶汶、妮可、希希（左起），陪伴小朋友一起看反毒教育展，小朋友在現場老師解說下，認識俗稱「吹氣球」的毒品笑氣。（記者花孟璟攝）

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