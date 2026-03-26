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    首頁 > 生活

    桃園小烏來天空步道4/7起封閉修繕 預計暑假重新開放

    2026/03/26 20:58 記者李容萍／桃園報導
    桃園復興區小烏來天空步道4月7日起封閉修繕。（圖取材桃園觀光導覽網）

    桃園復興區小烏來天空步道4月7日起封閉修繕。（圖取材桃園觀光導覽網）

    想要凌空漫步70公尺高透明廊道，居高臨下飽覽嘩啦啦溪水、超廣角視野？可能要等一等囉！桃園市政府風景管理處日前公告復興區知名景點小烏來天空步道，將於4月7日封閉進行橋梁設施修繕，預計7月1日暑假期間重新對外開放。

    桃園市政府於2011年斥資800萬元，以鋼骨結構、木棧板和透明強化玻璃組成打造小烏來天空步道，末端凌空伸出11公尺的廊道，底部為強化玻璃建築結構，距離瀑布底有70公尺高，遊客挑戰站在透明的天空步道上，充分享受將瀑布與深淵踩在腳下的刺激感，以及挑戰視覺上的極限成為知名景點，每年吸引眾多遊客特地前來體驗。

    風管處長廖育儀今（26）日表示，小烏來天空步道啟用迄今逾15年，雖然有定期保養，強化玻璃每1、2年就會更換一次，但維護人員最近發現鋼骨結構有鏽蝕掉漆痕跡，為確保安全，將於4月7日起作全面檢修，檢修期間將設置安全圍籬暫不開放，施工內容定期保養，包括除鏽、上漆、木棧板維修及更換玻璃等，總經費約400萬元。

    桃園復興區小烏來天空步道4月7日起封閉修繕。（圖取材桃園觀光導覽網）

    桃園復興區小烏來天空步道4月7日起封閉修繕。（圖取材桃園觀光導覽網）

    桃園復興區小烏來天空步道4月7日起封閉修繕。（圖取材桃園觀光導覽網）

    桃園復興區小烏來天空步道4月7日起封閉修繕。（圖取材桃園觀光導覽網）

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