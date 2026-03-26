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    首頁 > 生活

    基隆、台北、蘇澳港客運量上升 去年111萬人次創新高

    2026/03/26 16:04 記者俞肇福／基隆報導
    基隆港務分公司日前出現三輪齊聚基隆港的盛況。（圖為基隆港務分公司提供）

    基隆港務分公司日前出現三輪齊聚基隆港的盛況。（圖為基隆港務分公司提供）

    台灣港務公司基隆分公司總經理蘇建榮今天（26日）下午指出，基隆港務分公司所轄基隆港、台北港、蘇澳港，2025年展現卓越營運成果，去年全年貨物裝卸量達1億4336萬計費噸，貨櫃裝卸量突破306萬TEU。除了傳統貨運表現穩健，客運量也上升到111萬人次，營業總收入達56.35億元；其中，基隆港去年郵輪旅客達99.3萬人次，預估今年有機會挑戰百萬人次。

    基隆港務分公司表示，今年已經預定船期的國際郵輪旅客人次暫時沒有達到去年水準，但隨著中東情勢緊張，造成油價高漲，基隆港也有機會爭取國際郵輪靠泊，力拚旅客100萬人次。

    基隆港務分公司說，持續推動專案，提升作業效率及安全性，包括「基、北、蘇三港堤口不明船舶入侵偵測系統建置案」，結合AIS定位及AI辨識技術，強化船舶定位與追蹤效率，提升進出港期間航行安全。此外，積極推動多項港埠建設計畫，包含進行中的「基隆港西岸旅客中心周遭環境改善工程」，2026年也將在基隆港東四碼頭建置首座郵輪高壓岸電。

    另外，基隆港務分公司2025年共完成26件招商案簽約，預計年營收可望增加達1.69億元。目前基隆港務分公司與台鐵、台灣菸酒及基隆市府合作的「基隆市七堵區一德新村都市更新開發招商案」，目前持續招商中，預估今年5月底將進行第一階段資格審查。

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