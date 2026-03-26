陽明交大高層遭控利用職權關說女兒任職 校方：查無此事

陽明交大有高層遭控利用職權關說女兒進校任職，校方回應查無此事。（記者洪美秀攝）

本報接獲檢舉投訴指稱陽明交大某高階主管涉利用職權，關說及推薦女兒進校內擔任職務，且要求下屬配合執行及開方便後門，讓其女兒順利在校內任教，恐涉利益輸送之圖利罪嫌。對此，陽明交大回應，此案已依法完成調查，確認人員進用都依規定辦理，也無高層介入或參與人員面試晉用過程。

檢舉人指稱，陽明交大現任高階主管利用職權從事利益輸送，情節重大，且這名高階主管為了女兒謀取職位，除對下屬施壓及關說，更私下要求下屬單位要給予面試機會，此舉已嚴重損害其他求職者的公平競爭機會，更破壞公務人員倫理與公眾對高等教育機構的信任。

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陽明交大回應，經調查，確認本案人員進用都依規定辦理，高階主管未參與人員面試晉用過程。且相關人等都秉持公開透明與利益迴避原則處理人事。校方感謝各界監督，但對偏離事實的惡意爆料，不予認同也深感遺憾。

檢舉人指稱，這名高階主管為讓女兒順利進入校內任職，特要求下屬安排職位，更為其女兒量身訂製職缺，將高等教育的職缺以私相授受方式任用，導致其他競爭者不僅沒有機會參與面試，更讓此職缺成為私下安排的職務，此行為已影響高等教育的形象，更讓公務員承擔圖利風險。

檢舉人批此名高階主管恐涉公務員服務法第6條：公務員不得假借權力圖謀私人不正之利益及刑法第131條：公務員對於主管事務圖利罪。且其下屬得知此情況竟未採取糾正措施，導致私相授受情形發生，損害其他求職者的公平競爭機會。

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