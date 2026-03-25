台南通學步道卡關 台南21校改善經費待立院放行

台南校園通學步道改善成果影片今日上架。（記者洪瑞琴攝）

南市持續推動校園周邊通學步道與人行環境改善，打造更安全、友善的上下學空間，今年提報21所學校通學步道改善計畫，總經費約3億元，因中央總預算尚未通過，相關補助仍待核定。教育局表示，期望立法院儘速通過，確保通學安全改善工程不中斷。

市府自2019年至去（2025）年已成功爭取內政部國土管理署「永續提升人行安全計畫」補助逾13億7千萬元，累計改善102所學校周邊通學環境，成效逐步展現。目前推動內容包括路口安全優化、人行道拓寬、無障礙設施建置及通學動線整合等，逐步串聯出安全、連續的步行空間，讓學生每天走得更安心，家長也更放心。

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教育局長鄭新輝指出，通學步道不只是硬體建設，更是日常生活中的交通安全教育場域。孩子在上下學途中，學習觀察路況、遵守交通規則與自我保護。市府也透過課程、宣導活動與生活教育，引導學生建立正確用路觀念，並鼓勵家長與社區一同參與，形成守護通學安全的網絡。

教育局也製作影片《上學的風景—臺南市通學步道成果，記錄多所學校改善前後的變化，包括安南國中、南安國小、學甲國小、信義國小及公園國小，呈現不同區域在都市與社區環境中的多元樣貌。捕捉學生步行上學的日常畫面，以及家長與社區守護安全的心聲，讓通學步道從冰冷工程轉化為貼近生活的真實風景，傳達安全與幸福的城市願景，並作為交通安全教育與永續理念推廣的重要素材。

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