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    首頁 > 生活

    彰化縣首座複合式停車場進度超前 拚年底啟用 引進超商輕食

    2026/03/24 18:10 記者張聰秋／彰化報導
    彰化市南郭路立體停車場預計今年11月完工、年底啟用。（記者張聰秋攝）

    彰化市南郭路立體停車場預計今年11月完工、年底啟用。（記者張聰秋攝）

    去年才動工挖地基，今年結構雛型就已經蓋好了！彰化市南郭路立體停車場興建工程進度超前，目前已比預定進度快了2％，預計今年11月就能完工、年底正式啟用。

    這座全縣第一座結合商業空間的複合式停車場，改建完工後不僅停車位翻倍，1樓轉角還規劃了37坪的店面，準備引進超商或輕食料理，解決周邊上班族長久以來吃輕食、買飲料和民生物品不方便的困擾。

    停車場基地位在南郭路與博愛街口，就在彰化縣政府與台電大樓旁，過去僅有68個平面車位，根本不敷使用。在中央經費挹注下，縣府斥資約5.4億元，改建成地下1層、地上4層的立體空間，未來汽車位將增加到280席，機車位更有610席。此外，場內也貼心規劃無障礙、婦幼專用車位及充電樁，滿足各類停車需求。

    交通處表示，當初規劃設計時聽取地方建議，考量中山路一帶缺乏超商等商業空間，因此特別在1樓轉角留設商業用途，未來停車場與1樓店面將分開委外營運，提供餐飲、超商等服務，不僅能收取權利金，還能為縣庫增添店面租金收入。

    由於中山路旁的刑事警察大樓預計今年下半年動工，屆時兩大工程將有數個月的施工重疊期，為了降低交通黑暗期帶來的衝擊，縣府加緊腳步讓停車場如期完工，希望能在年底前順利開放，紓解南郭路、中山路與永樂商圈一帶的停車難題。

    彰化市南郭路立體停車場工程，去年動工挖地基，今年已見到完工雛形，工程進度超前。（記者張聰秋攝）

    彰化市南郭路立體停車場工程，去年動工挖地基，今年已見到完工雛形，工程進度超前。（記者張聰秋攝）

    全縣首座複合式立體停車場，基地就在彰化縣府大樓對面的南郭路與博愛街口。（記者張聰秋翻攝）

    全縣首座複合式立體停車場，基地就在彰化縣府大樓對面的南郭路與博愛街口。（記者張聰秋翻攝）

    基地外牆掛起工程看板，落實工安。（記者張聰秋攝）

    基地外牆掛起工程看板，落實工安。（記者張聰秋攝）

    彰化市南郭路立體停車場地上1到4層與屋頂層，作為汽車停放，1樓轉角留了約37坪大空間做餐飲商業用途。（記者張聰秋攝）

    彰化市南郭路立體停車場地上1到4層與屋頂層，作為汽車停放，1樓轉角留了約37坪大空間做餐飲商業用途。（記者張聰秋攝）

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