彰化縣今年首例！春天爆禽流感 芳苑蛋雞場6萬多隻雞全撲殺

彰化芳苑一家蛋雞場傳出感染禽流感，為今年首起確診雞場。（彰化動防所提供）

春天氣候變化多端，可能白天還汗流浹背，晚上卻得穿上外套，人容易感冒生病，連雞也撐不住；彰化縣動物防疫所今天（23日）證實，彰化縣今年來首場禽流感疫情已經在芳苑鄉發生，蛋雞場確診感染H5N1亞型高病原性禽流感病毒，全場6萬2314隻蛋雞全撲殺完成，無一倖免。

動防所指出，該場是在主動監測採樣中發現異常，3月18日送驗後確診，防疫人員昨天（22日）進場完成撲殺與環境消毒，避免病毒擴散。這也是彰化今年第一起禽流感疫情。

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動防所提醒，最近日夜溫差很大，雞隻容易緊迫、抵抗力下降，是疫情好發期。業者要特別注意保暖與通風，並加強防鳥設施與人車管制，所有進出車輛、器具都要確實消毒，降低病毒帶入風險。

若禽場出現異常，包括連續2天死亡率偏高、吃喝量或產蛋率下降超過5%，或有腫臉、出血、扭頸等症狀，應立即通報動防所處理。一旦隱匿未報，最高重罰100萬元；生物防疫措施不合格，重罰15萬元，場內家禽若檢出高病原性禽流感，被撲殺家禽也不會獲得補償。

動防所派員進行染疫雞場消毒。（彰化動防所提供）

彰化芳苑蛋雞場確診感染禽流感，全場6萬多隻蛋雞全撲殺。（彰化動防所提供）

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